Potrivit șefului DIICOT, Gheorghe Dincă nu are interdicție în Italia și nu a fost cercetat pentru nicio infracțiune.

„Desigur că am făcut verificări sub acest aspect. Nu putem neglija niciuna dintre versiunile de anchetă. Putem comunica faptul că am verificat și am stabilit în mod cert că în perioada 2002-2008 dumnealui a avut reședința în Italia. Din verificările pe care le-am făcut până acum, dar nu sunt finalizate în totalitate, se pare că inculpatul nu are interdicție pe spațiul italian și nu a fost cercetat, suspect sau inculpat în vreo cauză pe teritoriul Italiei pentru nicio infracțiune”, a spus Bănilă.

Acesta nu a putut spune dacă agresorul a acționat singur sau nu, fiind un aspect ce ține de anchetă.

„Nu-mi cereți detalii. N-aș vrea ca cineva să-și ia informații din aceasta conferință de presă. Se pare că inculpatul a acționat singur, dar nu putem neglija nici altă variantă. Traficul de persoane se realizeaza sub mai multe forme.”, a spus seful DIICOT.

Nu s-a constatat nicio legătură între dosarul deschis la Caracal în 2012 de DIICOT cu privire la trafic de persoane și acest caz, a mai adăugat Bănilă.

Te-ar putea interesa și: