Comisarul pentru Industrie al UE: Nu ne putem permite să aşteptăm reglementările

Thierry Breton l-a întâlnit anterior pe Sundar Pichai, CEO al Google şi al companiei-mamă Alphabet, la Bruxelles.

”Sundar şi cu mine am fost de acord că nu ne putem permite să aşteptăm până când reglementările AI devin efectiv aplicabile şi să lucrăm împreună cu toţi dezvoltatorii AI pentru a dezvolta deja un pact AI pe bază voluntară înainte de termenul legal”, a spus Breton într-un comunicat.

Comisarul pentru Industrie al UE a cerut, de asemenea, ţărilor UE şi parlamentarilor UE să finalizeze detaliile regulilor propuse de Comisie privind AI înainte de sfârşitul anului.

Ambele părţi nu au început încă negocierile pentru a-şi rezolva diferenţele.

Îngrijorarea creşte cu privire la potenţialul AI, care se dezvoltă rapid, de a schimba modul în care funcţionează societatea şi întreprinderile. Guvernele se străduiesc să găsească o modalitate de a controla consecinţele negative fără a pierde beneficiile sau a înăbuşi inovaţia.

Comisarul UE pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, care s-a întâlnit şi cu Pichai, a subliniat necesitatea de a acţiona împreună

”Avem nevoie de Legea AI cât mai curând posibil. Dar tehnologia AI evoluează cu o viteză extremă. Aşa că avem nevoie acum de un acord voluntar asupra regulilor universale pentru AI”, a spus ea într-un tweet.

Uniunea Europeană şi Statele Unite intenţionează să intensifice cooperarea în domeniul inteligenţei artificiale pentru a stabili standarde minime înainte de intrarea în vigoare a legislaţiei, a declarat marţi Vestager.

Vicepreşedintele Comisiei, Vera Jourova, a declarat că şi-a exprimat îngrijorarea în faţa lui Pichai cu privire la răspândirea propagandei de război pro-Kremlin şi a dezinformarii privind produsele şi serviciile Google şi riscurile dezinformarii în alegerile UE şi naţionale.

Pichai a fost de acord să analizeze problemele cu care se confruntă mass-media rusă independentă în monetizarea conţinutului lor în Rusia pe YouTube, a spus Jourova.

Burduja: Continuăm colaborarea cu Administraţia Prezidenţială pentru realizarea strategiei de AI a României

România are începând de miercuri un Consiliu științific și de etică în Inteligența Artificială. Această entitate se va afla sub coordonarea Ministerului Cercetării și are un rol consultativ. Ce atribuții are mai exact Consiliul?

Acest consiliu este în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID), un for de specialişti de renume ce îşi pot oferi expertiza în folosul Guvernului, pentru dezvoltarea domeniului AI din țara noastră.

Potrivit unui comunicat de presă al MCID, membrii, 50% femei, aproximativ o treime din diaspora, au experienţă diversă, de la cercetători seniori şi fondatori de instituţii de top din străinătate până la cercetători cu o carieră în plină dezvoltare, care „se afirmă şi construiesc” mediul de AI din România şi la nivel global.

„Avem specialişti în diaspora românească de la universităţi precum Stanford, UC Berkley, Cambridge, cât şi din universităţi româneşti, implicaţi în cercetare la cel mai înalt nivel. Este un focus preponderent pe zona academică şi de cercetare şi intenţionăm să creştem acest Consiliu şi cu membri ai mediului de business din zona de cercetare.

Vom continua operaţionalizarea celorlalte structuri aprobate săptămânile trecute, precum Consiliul de Educaţie în AI, Comitetul de AI, continuăm colaborarea cu Administraţia Prezidenţială pentru realizarea strategiei de AI a României”, a declarat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, citat în comunicat.

Consiliul ştiinţific şi de etică în AI oferă consiliere în materie de utilizare responsabilă şi etică a AI Guvernului României şi autorităţilor naţionale. Consiliul conlucrează îndeaproape cu celelalte structuri create recent, precum Comisia Interinstituţională pentru elaborarea strategiei de AI a României, cu Hub-ul Român pentru Inteligenţă Artificială, cât şi cu celelalte structuri din Comitetul Român de Inteligenţă Artificială.