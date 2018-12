Udrea lansează bomba! Ce nu se știa despre Iohannis și Liviu Dragnea

"Totul a început după 2014, când nu a mai fost nimeni care să poată controla sistemul. Iohannis e creaţia lui, Dragnea a crezut că e prieten cu Coldea şi Kovesi. Nebunia a început după 2014. Sunt multe lucruri de schimbat, avem nevoie de lideri politici curajoşi. Nu neg că au fost şi înainte, dar evident totul s-a agravat când sistemul a preluat puterea şi nu a mai fost nimeni care să i se opună. Avem nevoie de lideri politici curajoşi", a declarat Elena Udrea la Antena 3. Fostul ministru i-a acuzat şi pe judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, mai exact completurile de 5, că au dat sentinţe la comandă din 2014 şi până acum. „Faptul că trei ani de zile s-au făcut aceste abuzuri, faptul că s-a încălcat legea şi s-au creat aceste completuri de judecată, de 5 judecători, prin faptul că preşedintele acestui complet era numit întotdeauna fie preşedintele Înaltei Curţi, fie adjunctul, era evident că erau complete de comandă. Dacă nimereai pe culoar, aşa cum am nimerit eu, spre exemplu, nu aveai nicio şansă la o judecată corectă. Nu aveam cum să fiu judecată corect cu Ionuţ Matei, în completul meu de judecată sau cu doamna Simona Popescu. Iar lucrul acesta a fost constatat în mod absolut curajos de CCR. Eu mă bucur că în cazul meu întâi s-a dat un termen de 28 ianuarie. Gândiţi-vă ce abuz.. să rămâi cu o hotărâre declarată nulă de CCR în arest încă o lună şi ceva, cât ar fi trebuit să rămân eu dacă nu se dădea un termen a doua zi după ce am avut această judecată”, a mai spus Elena Udrea. Acest sistem prin care adversarii puterii oculte din România sunt executaţi sau erau executaţi, şi anume un dosar creat la SRI, preluat de DNA-ul lui Kovesi şi apoi trimis la ÎCCJ, unde completurile de cinci judecători dădeau sentinţe la comandă, era un sistem foarte bine pus la punct în care adversarii sistemului ocult erau executaţi şi scoşi din joc, fără nicio şansă la o judecată corectă. Motivul era acesta.. de a lăsa cale liberă sistemului condus multă vreme de Coldea, de Kovesi, de doamna Stanciu în strategial, or de a conduce România în mod ocult şi ilegal”, a completat Udrea.

Referior la informaţiile potrivit cărora ar fi fost audiată de cei de la FBI, fostul a declarat că „eu nu ştiu exact ce s-a spus cu povestea asta cu FBI-ul şi nu ştiu cine a avut interes să o inventeze. Categoric nu. (...) Şi în niciun caz nu aş minţi ca să îmi creez mie o situaţie favorabilă, chiar dacă asta ar însemna să ies din puşcărie din Costa Rica. Nici nu a venit nimeni de la FBI să mă întrebe ceva şi nici nu aş fi avut ce să le spun”.