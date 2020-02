Liderul UDMR a motivat prin faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituţionale. „Luni am transmis o scrisoare oficială doamnei Renate Weber, în care am subliniat faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituţionale. Am încredere că Avocatul Poporului va da curs cererii noastre şi va contesta OUG la Curtea Constituţională”, a arătat liderul UDMR.

Ordonanţa de Urgenţă privind alegerile parlamentare anticipate, adoptată de Guvernul Orban în ultima şedinţă înaintea demiterii, a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, după 10 zile de la adoptarea ycesteia în Guvern. Potrivit documentului, data alegerilor anticipate se stabileşte cu cel puţin 50 de zila înaintea votării. Conform actului normativ, în ţară alegerile se desfăşoară duminică, în timp ce pentru diaspora sunt alocate trei zile, respectiv zilele de vineri şi sâmbătă premergătoare datei alegerilor la nivel naţional.

OUG prevede şi situaţia în care ”alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la altă dată decât cea a alaegrilor locale generale din anul 2020”, situaţie în care alegătorii vor vota în aceleaşi secşii de votare, prezenţa la vor fiind consemnată în lise separate pentru cele două tipuri de scrutin. Totodată, a fost dublat numărul parlamentarilor pentru diaspora – fiind patru senatori şi opt deputaţi. News.ro transmite că OUG prevede şi folosirea sistemului electronic de prevenire a votului multiplu, inclusiv pentru alegerile anticipate.

