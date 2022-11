Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, 3 noiembrie 2022, că se așteaptă ca relațiile bilaterale dintre Kiev și Ierusalim să se îmbunătățească. Declarația sa a venit la scurt timp după ce Benjamin Netanyahu a câștigat alegerile legislative din Israel.

Volodimir Zelenski l-a felicitat joi pe Benjamin Netanyahu pentru victoria sa, spunând că se așteaptă să „deschidă o nouă pagină în cooperarea” cu noul guvern de la Ierusalim.

„Felicitări lui Benjamin Netanyahu la câștigarea alegerilor. Este întotdeauna important să vedem democrația reală în acțiune. Ucraina și Israel împărtășesc valori și provocări comune care necesită acum o cooperare eficientă. Sperăm să deschidem o nouă pagină în cooperare cu noul guvern în beneficiul Ucrainei și Israelului”, a scris, joi, Volodimir Zelenski pe contul său de Twitter, fără a oferii detalii suplimentare.

Congratulations to @netanyahu on winning the elections. It’s always important to see real democracy in action. 🇺🇦 & 🇮🇱 share common values & challenges that now require effective cooperation. We hope to open a new page in cooperation with the new 🇮🇱 Government for 🇺🇦&🇮🇱 benefit!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022