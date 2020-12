Gigantul Uber doreşte să-şi vândă divizia de taxiuri aeriene, denumită “Uber Elevate”. Astfel, Uber Technologies se află în negocieri avansate cu firma Joby Aviation pentru vânzarea acestei divizii, relatează site-ul Axios, care citează surse apropiate de această afacere.

În urma apariţiei acestei informaţii, acţiunile Uber au crescut cu peste 6 procente.

Deocamdată, cei de la Uber nu au dorit să comenteze pe tema eventualei tranzacţii dintre companie şi Joby Aviation.

Nici cei de la Hyundai Motor, care în luna ianuarie a acestui an anunţau un parteneriat cu Uber Elevate pentru dezvoltarea de taxiuri aeriene electrice, nu au dorit să comenteze pe acest subiect.

Pandemia de SARS-CoV-2 din acest an a afectat puternic afacerile Uber, astfel că, în luna mai a acestui an, compania s-a văzut nevoită să renunţe la 23% dintre angajaţi, în cadrul măsurilor agresive de restrângere a costurilor. În plus, Uber a luat decizia să concentreze pe operaţiunile de bază de ride-hailing şi pe afacerile de livrare a mâncării.

Uber mai deţine şi diverse alte afaceri, precum proiectul Elevate, dezvoltarea de automobile autonome şi reţeaua logistică pentru mărfuri. Compania multinaţională s-ar afla în discuţii şi pentru vânzarea diviziei de vehicule autonome, scrie news.ro.

Uber, interesat de achiziţionarea Free Now

În urmă cu o lună de zile, presa scria că Uber este interesat de preluarea Free Now, fosta mytaxi, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate deținută de Daimler și BMW. Free Now include și fosta aplicație Clever Taxi, transformată în Free Now.

Uber ar fi înaintat o ofertă de peste 1 miliard de euro.

Compania Daimler era pregătită deja să vândă platforma de mobilitate Free Now, însă directorul general al BMW, Oliver Zipse, se arăta mai reticent cu privire la tranzacție. Totuși, acesta este deschis la ideea vânzării unei participații către Uber.

Preluarea Free Now de către Uber ar ajuta compania să-şi mărească cota de piaţă în Europa şi în America Latină.