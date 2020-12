Savurată ȋn egală măsură de consumatorii tineri şi maturi, Alexandrion HOT este băutura iernii care dă culoare momentelor speciale petrecute ȋn jurul meselor de familie, după o zi frumoasă la pârtie, ȋn jurul unui grătar, ȋnr-un camping sau cu orice ocazie, pentru a crea bună dispoziţie. Alexandrion ȋi răsfaţă pe consumatori oferindu-le şi o serie de premii atractive ȋn cadrul campaniei. Mai multe detalii despre Alexandrion HOT şi campania „Trăieşte momente calde cu Alexandrion HOT” poţi afla accesând https://alexandrionhot.ro/

Campania „Traieşte momente calde cu Alexandrion HOT!” se derulează ȋn intervalul 11.12.2020 -11.02.2021 şi include trei tipuri de premii, care pot fi câştigate prin tragere la sorţi. Marele premiu „Visul tău devine realitate!” va fi acordat la finalul campaniei. Pe lângă acest premiu, participanţii pot câştiga câte 2 premii săptămânale constând ȋn drone, pentru a capta momentele speciale cu cei dragi şi 5 premii zilnice care includ o sticlă de Alexandrion HOT alături de cănile specifice conceptului.

,,Alexandrion este brandul emblematic al grupului nostru, simbolul care reflectă pregnant pasiunea, istoria şi experienţa noastră. Liderul categoriei de brandy ȋn România se bucură de o mare apreciere şi ȋn rândul iubitorilor de brandy din ȋntreaga lume, datorită reţetei unice şi ȋntregii sale personalităţi, poziţionându-l distinctiv în mintea consumatorului şi cumpărătorului.

Prin intermediul campaniei “Traieşte momente calde cu Alexandrion Hot’’ vom continua ceea ce am demarat foarte bine de anul trecut, să dezvoltăm o nouă modalitate de consum, pentru o varietate de ocazii, constând ȋn savurarea alături de familie şi prieteni a unei băuturi calde, preparată cu Alexandrion şi condimentată cu arome specifice anotimpului rece, ȋndrăgite de consumatorii români. Ne propunem ȋn această iarnă să aducem din nou consumatorilor din România momente de bucurie şi relaxare, oferindu-le, astfel, o băutură specială, precum şi oportunitatea de a câştiga premii atractive.’’ a spus Marinela Popescu, Director de Marketing, Alexandrion Group.

Cum poţi câştiga premiile campaniei „Trăieşte momente calde cu Alexandrion Hot!”

În perioada 11.12.2020-11.02.2021 cumpără orice produs participant Alexandrion – Alexandrion HOT (pachet cu Alexandrion 5* sau 7*, cană şi ingrediente pentru preparea băuturii), Alexandrion 7* (1 L, 0,7 L şi 0,5 L) şi Alexandrion 5* (1,75 L, 1 L, 0,7 L şi 0,5 L), trimite SMS cu data şi numărul bonului fiscal la 1767 sau ȋnscrie-te pe site-ul campaniei www.promo.alexandrionhot.ro.

Poţi achizitiona produsele din magazinele online sau offline, precum şi prin comandă pe site-ul iconicdrinks.shop, parte a Alexandrion Group.

Premiile campaniei sunt:

Marele premiu: „Visul tău devine realitate!” ;

2 premii săptămânale: o dronă portabilă;

5 premii zilnice: o sticlă de Alexandrion 7* de 0,7 L + 2 căni

Tragerea la sorţi pentru marele premiu va avea loc ȋn perioada 15.02.2020-17.02.2021.

Regulamentul campaniei este disponibil pentru consultare pe site-ul www.promo.alexandrionhot.ro.

Alexandrion HOT

Alexandrion HOT este un elixir special de iarnă, perfect echilibrat și armonios prin culoarea, textura și savoarea sa, creat pentru a încălzi orice moment. Băutura poate fi preparată, mixând Alexandrion 7* sau Alexandrion 5* cu scorțișoară, cuișoare, suc de portocale, apă şi zahăr brun. Mixul obţinut se ȋncălzeşte şi se toarnă ȋntr-o cană, pentru a putea savura toate notele sale aromatice de citrice și condimente festive.

O cană de Alexandrion HOT, bine condimentată, dezgheață simțurile, animă toate ocaziile de consum şi transformă orice moment într-o experiență inedită.

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malț din țară. Grupul este format din Distileriile Alexandrion și Distileriile SABER 1789, care împreună, au o istorie de peste 200 de ani în industria spirtoasă locală și au creat unele dintre cele mai puternice mărci din România, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România . Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, sub denumirea THE ICONIC ESTATE.