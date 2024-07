Traian Băsescu a declarat că nu este vorba despre măriri substanțiale, ci despre recalculări minore, de câteva lei.

El a explicat că, în ianuarie, va avea loc o indexare destinată să compenseze inflația, nu o creștere efectivă.

Băsescu a subliniat că 1.700.000 de pensionari nu vor beneficia de niciun venit suplimentar în septembrie în urma recalculării și a avertizat că aceasta ar putea afecta negativ perspectivele electorale ale lui Ciolacu.

Potrivit lui Băsescu, dacă jumătate dintre acești pensionari erau susținători ai PSD, Ciolacu ar putea avea probleme semnificative. El a adăugat că, dacă situația se agravează, chiar și Geoană ar putea avea de suferit.

Întrebat dacă a primit decizia de recalculare a pensiei, fostul președinte a răspuns că încă nu a primit-o, dar a oferit detalii despre situația sa. Băsescu a menționat că a ieșit la pensie cu o sumă de 2.935 de lei, care a fost indexată pe parcursul ultimilor 10 ani.

Acesta a adăugat că, având 45 de ani de muncă, inclusiv perioada petrecută la Academia Navală, va beneficia de recalculare.

Pe lângă pensia din activitate, el primește și pensia de la Parlamentul European, care se ridică la aproximativ 8.500 de lei (1.700 de euro).

„Am ieșit la pensie cu o pensie de 2.935 de lei, care a fost indexată în ultimii 10 ani. Iar acum o să beneficiez de recalculare, pentru că am 45 de ani în câmpul muncii, din ’73. Am înțeles că Academia Navală, ca instituție militară, ne-o consideră vechime în muncă, vedem. Mai am și pensia de la Parlament. Eu nu sunt beneficiarul niciunei facilități ca fost parlamentar, ca fost primar general sau ca fost președinte.

Am pensia de activitate și pensia de la Parlamentul European, care este echivalentul a circa 8.500 de lei. Deci 1.700 de euro, undeva aici. Dar să știți că noi am plătit circa 3.000 de euro taxe în fiecare lună. Deci nu este o pensie specială cum sunt pensiile speciale la noi. Eu am plătit taxe, lunar.”, a transmis Traian Băsescu.