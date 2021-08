O tragedie cumplită s-a abătut asupra familiei rapper-ului Fetty Wap. Fiica sa în vârstă de doar 4 ani, Lauren Maxwell, a murit.

Potrivit TMZ, mama lui Lauren, Turquoise Miami, a confirmat vestea tragică în weekend, pe Instagram, cu un videoclip cu Lauren zâmbind în timp ce se distra într-o piscină.

Deocamdată nu se cunoaște cauza morții.

Turquoise Miami: ”Aceasta este uimitoarea, frumoasa, amuzanta, vibranta, iubitoarea, talentata, inteligenta și dura prințesă Aquarius. Dacă vedeți această postare derulând sau pur și simplu spuneți „te iubesc LAUREN”, pentru că se spune că sufletele ne pot simți dragostea #RIP. ”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Zavier Jordan Maxwell (@fettywap1738)

În timp ce cânta la Rolling Loud, weekendul trecut, la Miami … Fetty și-a dedicat set-ul lui Lauren.

El a scris pe Instagram Story: „Lolo daddy, acest rah *** este pentru tine baby girl”, urmat de un emoji de fluture, porumbel și inimă.

Au fost câțiva ani grei pentru Fetty și familie. După cum TMZ a anunțat inițial, … fiica lui Fetty, Alaiya, a suferit o intervenție chirurgicală de urgență pe creier în ianuarie 2019 după ce s-a născut prematur. Iar operația a decurs bine.

Cine este Fetty Wap

Willie Junior Maxwell II, mai cunoscut sub numele său de scenă Fetty Wap, este un rapper, cântăreț și compozitor american. El a câștigat importanță după ce single-ul său de debut „Trap Queen” a ajuns pe locul doi în topul Billboard Hot 100 din SUA în mai 2015.

Single-ul de debut al lui Fetty Wap, intitulat „ Trap Queen ”, a fost lansat la începutul anului 2014. Această melodie a apărut în mixtape-ul său Up Up din 2014, lansat în iulie 2014. El a înregistrat piesa în februarie 2014. Cu toate acestea, nu a câștigat o recunoaștere majoră până la mijlocul anului 2014, iar de atunci a primit un disc de platină și are peste 130 de milioane de piese pe SoundCloud.