Tragedie fără margini în familia celebrului fotbalist german Michael Ballack, ajuns acum la 44 de ani!

Fiul său Emilio, în vârstă de numai 18 ani, şi-a pierdut viaţa în urma unui accident cu ATV-ul, relatează Daily Mail.

Totul s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02:00, în apropierea casei de vacanţă a familiei Ballack din Portugalia, aflată lângă oraşul Troia, situat la sud de capitala Lisabona. Din cauza terenului accidentat pe care mergea cu ATV-ul, Emilio a pierdut controlul, cel mai probabil, iar vehicului s-a răsturnat şi a căzut peste el, strivindu-l.

Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a salva viaţa tânărului de 18 ani.

“Accidentul s-a petrecut la casa familiei. Șoferul nu se afla pe un drum public, iar ATV-ul său era singurul vehicul implicat”, a precizat un ofiţer de poliţie pentru presa din Portugalia.

“Toţi cei asociaţi cu Chelsea Football Club sunt șocaţi și întristaţi să afle despre moartea lui Emilio Ballack la vârsta foarte fragedă de 18 ani.

Toate gândurile noastre sunt cu tatăl său Michael și familia sa în acest moment trist”, au scris reprezentanţii clubului Chelsea pe contul oficial de Twitter.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021