Kevin Hart a fost una dintre cele trei persoane implicate duminică dimineața într-un accident în Calabasas, California, potrivit unui raport al poliției locale din California Highway obținut de CNN. Actorul Kevin Hart și șoferul, Jared Black, au suferit leziuni la spate și au fost transportați la spitalele din apropiere pentru tratament. Raportul afirmă că un al treilea ocupant al mașinii nu a suferit răni substanțiale.

Cei trei călătoreau într-un Plymouth Barracuda din 1970, deținut de Hart, când Black a pierdut controlul vehiculului, conform raportului, determinându-l să iasă de pe drum și să se rostogolească pe un terasament.

Vedetele de la Hollywood îl sprijină pe Kevin prin mesaje pe rețelele de socializare

Dwayne „The Rock” Johnson, care a jucat în câteva filme alături de Hart, inclusiv „Central Intelligence” și „Jumanji: Welcome to the Jungle”, i-a oferit bunului său prieten sprijin pe Instagram.

„Încetează să mai încurci cu emoțiile fratelui meu @ kevinhart4real”, a scris Johnson în titlul unei fotografii cu cei doi într-o scenă din „Jumanji”.

„Mai avem multe de râs să facem împreună.” Te iubesc bărbat. Rămâi puternic.”, a mai spus acesta.

Perechea a fost văzută ultima dată împreună în „Fast & Furious”, în vara acestui an, „Hobbs & Shaw”, Kevin urmând să apară în următorul film „Jumanji: The Next Level”.

Potrivit California Highway Patrol, şoferul nu se afla sub influenţa alcoolului.

