Traficanţii de droguri vor fi socotiţi terorişti

Despre ineficienţa luptei autorităţilor de la noi împoriva traficului şi consumului de droguri vorbim aproape în fieare zi. Vorbim, şi cam atât! Vorbim în timp ce vârsta consumatorilor, şi nu este vorba despre cei ocazionali, a scăzut an de an, ajungând acum să fie depistaţi copii de numai zece ani, drogaţi. S-a vorbit în CSAT, unde traficul şi, mai ales consumul de droguri a fost socotit o problemă de siguranţă naţională. Tot cu vorbitul am rămas şi de data asta, că de întâmplat, nu s-a întâmplat nimic. Ba, totuşi, ceva s-a întâmplat.