ProTV încasează o lovitură majoră la început de an 2020. Cel mai urmărit post TV din România încasează trădarea supremă de la cine nu se aștepta. O super vedetă a postului pleacă la Antena 1.

ProTV încasează trădarea supremă

Cei de la Antena 1 fac orice pentru a devansa ProTV în acest an. Este vorba despre bătălia crâncenă pe audiențe și încasări. În primă instanță, producătorii doresc să aducă plus valoare emisiunilor care s-au bucurat de succes și în trecut. Next Star este prioritară pentru cei de la Antena 1.

Loredana Groza merge la Antena 1

Show-ul de talente pentru copii este prezentat de Dan Negru și jurizat de diverși artiști. Anul acesta se dorește cooptarea lui Ștefan Bănică Junior, dar și a Loredanei Groza. Ambii au fost vedete de prim rang ale postului, mai ales Loredana care a fost mereu o prezență stabilă în emisiunile Pro TV.

Doar că se pare că înlocuirea ei din juriul de la Vocea României nu i-a picat bine deloc și este la un pas să bată palma cu Antena 1. „Loredana negociază pentru juriul Next Star. Și ea, și Ștefan Bănică jr. Amândoi sunt în cărți pentru emisiune. Rămâne de văzut dacă se vor înțelege, la negocieri, și dacă vor bate palma”, scrie Libertatea.

Dacă Ștefan Bănică este deja colaborator Antena 1 de câțiva ani buni, el fiind și jurat în cadrul emisiunii X-Factor, prezența Loredanei Groza în trustul Intact ar fi o noutate absolută. Ultimul show în care a fost implicată a fost la Pro Tv, “Cântă acum cu mine”, dar acesta nu s-a bucurat de audiențe prea mari, așa că a fost scos din grilă.

