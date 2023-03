Nu se aşteaptă vremuri prea uşoar pentru proprietarii de maşini vechi din România.

Potrivit unei analize realizate de compania de consultanţă Roland Berger, sistemul de impozitare din România ar avea nevoie de o actualizare, astfel încât şoferii să fie descurajaţi, în timp, să mai deţină autovehicule poluante.

Elemente alternative ce ar putea lua în considerare sunt reprezentate de valoarea autovehiculelor, norma de poluare sau emisiile de dioxid de carbon, subliniază Dragoș Fundulea, Principal Roland Berger București.

Rabla Plus va deveni un factor limitativ în dezvoltarea pieței de autovehicule electrice în România, în lipsa unor constrângeri

România oferă în prezent unele dintre cele mai generoase stimulente pentru achiziționarea de vehicule electrice din Europa, în contrast cu alte țări-cheie ale Uniunii Europene, precum Germania, Olanda, Franța și Suedia, care reduc sau înlătură treptat sprijinul financiar pentru achiziția vehiculelor hibride sau electrice.

Bugetul Rabla Plus, care oferă stimulente financiare pentru achiziționarea de vehicule electrice și hibride, aproape s-a dublat an de an și a ajuns la 218 milioane EUR în 2022.

Cu toate acestea, în lipsa altor constrângeri cum ar fi taxarea treptată în funcție de nivelul de poluare sau implementarea zonelor cu emisii reduse, programul Rabla Plus va deveni un factor limitativ în dezvoltarea pieței de autovehicule electrice în România, creând o dependență ridicată de astfel de programe de stimulare, nesustenabile pe termen lung.

Sistemul de impozitare a vehiculelor din România se bazează exclusiv pe capacitatea cilindrică a motorului, fiind acordate reduceri semnificative autovehiculelor hibride și electrice. Cu toate acestea, nu sunt luate în considerare diferite grade de hibridizare.

Vehiculele hibride ”mild” beneficiază de o reducere de 95% a impozitului, egală cu reducerea aplicată hibridelor plug-in, în timp ce vehiculele complet electrice momentan nu sunt impozitate. Acest sistem favorizează în mod disproporționat vehiculele hibride față de cele complet electrice.

Care este situaţia în alte state europene?

În contrast, alte țări europene utilizează multipli factori în calcularea impozitului, inclusiv considerații privind poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră.

Un cadru de impozitare optim pentru România ar putea lua în considerare valoarea autovehiculelor, emisiile de dioxid de carbon și norma de poluare a acestora pentru a descuraja treptat utilizarea vehiculele poluante.

Zonele cu emisii reduse încurajează de asemenea adopția vehiculelor mai puțin poluante în mod indirect. România este în urmă în acest sens față de Europa de Vest.

Țări precum Franța și Marea Britanie au implementat multiple zone cu emisii scăzute sau emisii zero, în timp ce pe plan local nu există momentan zone clar definite în care să fie limitat accesul vehiculelor foarte poluante.