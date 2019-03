Cea mai slab cotată concurentă din echipa albastră, Mihaela Popescu, s-a luptat pentru un loc în competiție cu Iulia Aradi, Nicoleta Luca beneficiind de protecție, datorită procentajului mare pe care l-a acumulat pe parcursul săptămânii.

Tensiunile, lipsurile și înfrângerile consecutive și-au pus amprenta asupra echipei albastre, de această dată Mihaela Popescu fiind pusă la zid de întreaga echipă a Războinicilor, atât pentru performantele sportive mai slabe, cât și pentru atitudinea distantă și neimplicare. Iulia Aradi a câștigat duelul, reușind să-și păstreze locul în echipă și să continue să performeze pe traseele din Dominicană. Mihaela Popescu și-a luat rămas bun de la războinici și va reveni în țară, după mai bine de două luni de când se află în competiția sportivă. Înainte de a își lua rămas bun de la colegi, concurenta a avut câteva cuvinte de încurajare pentru cei cu care a împărțit și bune și rele la deja celebra baracă de la „Exatlon”.

“Mă bucur enorm că am ajuns aici, că m-am dezvoltat atât fizic cât și psihic, m-am redescoperit pe mine. Au fost momente și momente, și frumoase și rele, am avut parcursuri bune și parcursuri slabe. Știam că o să ajung aici. Îmi pare rău că am ajuns cu Iulia la duel, e o persoană minunată, cu suflet puternic, își merită locul aici. I-am spus că trebuie să lupte, să arate lumii cine e și ce poate. Mă bucur că am avut o adversară pe măsură, mă bucur că am putut să închei pe traseul meu preferat. Mulțumesc echipei că a fost alaturi de mine, chiar dacă, poate, uneori nu m-au suportat. Mulțumesc pentru tot ce s-a întâmplat aici!”, a spus Mihaela Popescu cu lacrimi în ochi la finalul meciului.

Ce spune mama Iuliei Aradi despre duelul de aseară?

Emoționată, abătută și tristă după ce a câștigat duelul împotriva Mihaelei Popescu, Iulia Aradi nu s-a avântat în declarații, preferând să își demonstreze abilitățile pe traseu.

“Mă bucur foarte mult că echipa mă susține, probabil am și demonstrat până acum ce pot și am dovedit-o pe traseu, în punctaje, în scoruri. Am arătat partea mea sportiva aici”, a spus concurenta.

La cote maxime au trăit duelul și părinții Iuliei, mama sa, Mariana Chelaru, declarând că speră că echipa fiicei sale să reușească să treacă de impasul în care se afla și să „cedeze” baraca Faimoșilor pentru o perioadă, să își revină.

„Trăiesc intens ce se întâmplă acolo, e o bucurie imensă, pentru că e copilul meu, văd că are putere. Se vede că nu stă, se vede că lupta că să aducă puncte și că își da interesul. De multe ori, după ce termina meciurile, o văd tare supărată. Mă doare inima că nu reușesc (n.r. Războinicii) să spargă ghinionul asta,” a declarat cu emoție mama războinicei.

Iulia Aradi a fost dintotdeauna o luptătoare, ambiția fiind cea care a călăuzit-o în viață, chiar dacă a avut momente când i-a fost foarte greu. La 16 ani a plecat de acasă, din Suceava, la „Știință Bacău”, urmandu-și pasiunea pentru sport. S-a descurcat singură și nu a așteptat ajutorul nimănui, muncind pentru tot ce și-a dorit, părinții sai fiind departe de casă.

„Am plecat de acasă, în Italia, când Iuliana era în clasa a 4 a. Este foarte puternică, e ambițioasă. A luptat întotdeauna. ȘI când a pierdut să știți că s-a consumat foarte mult, în campionatele de atletism pe care le-a avut. Când era copil la scoală, era cea mai activă, cea mai năbădăioasă, era cu băieții, alerga, se juca, se urca pe bătătorul de la covoare. De mică a fost puternică și a avut ceva în ea legat de sport. De plâns nu s-a plâns niciodată, a înțeles că a trebuit să plec eu de acasă. Tatăl ei a venit mult mai tărziu, când ea era prin clasa a 10 a și a plecat la Știința Bacău. A avut curajul de a pleca în Bacău singură, cu toate că nu cunoștea pe nimeni”, povestește mama Iuliei.

Deși nu au fost de acord să participe la această competiție, părinții Iulianei sunt mândri de evoluția atletei în ciuda condițiilor grele de la „Exatlon”.