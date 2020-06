Din fericire, există și cure de detoxifiere absolut inofensive, care nu au decât rezultate pozitive și pot fi urmate de orice persoană, indiferent de starea ei de sănătate, gradul de intoxicație cu substanțe nocive sau vârstă. Una dintre acestea este cura de detoxifiere cu ZeolitSpectrum, un dispozitiv medical revoluționar, ce are capacitatea de a elimina substanțele toxice din corp, fără a reacționa și cu nutrienții sau organele interne.

Ce este ZeolitSpectrum?

Conceput pe baza unei tehnologii unice, brevetate, ZeolitSpectrum este un produs ce conține zeolit, un mineral natural special care s-a format acum mii de ani la contactul magmei fierbinți izvorâte din inima vulcanilor cu apele mărilor și oceanelor. Zeolitul este un mineral care se găsește în natură sub diferite forme, dar singurul tip de zeolit care poate fi utilizat pentru administrare internă este zeolitul folosit la fabricarea dispozitivului medical ZeolitSpectrum.

Principala proprietate a zeolitului este faptul că poate atrage asupra sa, ca un magnet, metalele grele, substanțele radioactive, agenții patogeni, precum și diferite tipuri de alergeni datorită încărcăturii sale negative. Cu toate acestea, nu reacționează chimic cu niciun alt compus precum vitaminele, proteinele, mineralele sau apa din interiorul corpului, motiv pentru care nu determină niciun fel de efecte adverse.

Cine poate consuma ZeolitSpectrum?

ZeolitSpectrum se adresează oricărei persoane care dorește să-și îmbunătățească stilul de viață. Tratamentul cu ZeolitSpectrum poate fi început oricând și nu trebuie ținut cont de faptul că persoana care optează pentru el urmează deja un tratament pentru o afecțiune medicală sau nu. ZeolitSpectrum nu interacționează cu alte medicamente, dimpotrivă creează un efect sinergic împreuna cu tratamentul alopat.

ZeolitSpectrum este ideal pentru persoanele suprasolicitate din punct de vedere nervos și poate fi administrat cu succes și în timpul curelor de slăbire pentru rezultate sigure, de lungă durată. Fără toxine, corpul slăbește mai repede și mai sigur. De asemeneea, acest dispozitiv medical poate fi folosit chiar și de femeile însărcinate sau cele care alăptează, recomandându-se totuși acordul medicului sau farmacistului.

Care sunt efectele curei cu ZeolitSpectrum?

ZeolitSpectrum nu are efecte negative, în schimb, despre cele pozitive am putea vorbi volume. Aprobat ca produs medical certificat și purtând marcajul de dispozitiv medical natural pe ambalaj, s-a dovedit prin studii clinice că ZeolitSpectrum are următoarele acțiuni:

Consolidarea peretelui intestinal: administrat în mod regulat, pentru cel puțin 12 săptămâni, s-a demonstrat clinic faptul că ZeolitSpectrum are o acțiune anti-inflamatorie asupra intestinelor;

Activitate antioxidantă: ZeolitSpectrum reduce formarea radicalilor liberi cu până la 50% în calitate de antioxidant ne-enzematic primar;

Efect protector în bolile neurodegenerative: zeolitul pur, micro-activat, din componența dispozitivului medical ZeolitSpectrum are un efect protector la nivel celular prin determinarea creșterii cantității de metalo-enzime antioxidante endogenice SOD1 și SOD2;

Susținerea capacității regenerative a ficatului: zeolitul pur micro-activat ameliorează stresul oxidant în cazul afecțiunilor ficatului și crește capacitatea antioxidantă, stabilind un echilibru între cantitatea de malondialdehidă și cea de glutanol;

Îmbunătățirea parametrilor ficatului și rinichilor: tratamentul cu ZeolitSpectrum îmbunătățește absorbția de nutrienți și promovează capacitatea antioxidantă la nivelul celor mai importante organe excretoare;

Influența asupra sistemului oxidant: testele clinice efectuate într-o clinică privată din Austria, orașul Villach, au demonstrat că zeolitul reduce considerabil nivelul de radical liberi din organism și distruge agenții patogeni de la nivelul sistemului gastrointestinal.

În concluzie, ZeolitSpectrum este un dispozitiv medical natural minunat, ce poate fi folosit cu încredere pentru ameliorarea multiplelor afecțiuni ale organismului și cu rezultate deosebite în curele de detoxifiere și nu numai.

Articol sustinut de Oblyo Digital Agency