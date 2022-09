Pe 8 septembrie, Simona Halep și Toni Iuruc au semnat actele de divorț la un notariat din București. Divorțul lor a fost șocant pentru toată lumea, deoarece pe data de 13 noiembrie urma să aibă loc cununia religioasă și nunta.

Peste 300 de oameni au primit invitație la nunta Simonei Halep

Nunta dintre cei doi ar fi trebuit să aibă loc la Cazinoul din Sinaia și peste 300 de persoane își primiseră deja invitațiile.

Chiar și data a fost aleasă special. Nunta a fost programată la finalul sezonului competițional și chiar dacă Simona Halep ajungea la Turneul Campioanelor, turneul nu i-ar fi încurcat planurile fiindcă e programat în perioada 31 octombrie – 7 noiembrie. Nași ar fi trebuit să fie Toni Mihale, un bun prieten din copilărie cu Toni Iuruc, și soția sa Cristina.

Simona Halep a suferit, în urmă cu câteva zile, o intervenție chirurgicală la nas. Anunțul a fost făcut chiar de către tenismenă, care și-a informat fanii, printr-o postare pe Instagram, că va avea nevoie de câteva săptămâni de repaus înainte de a-şi relua activitatea fizică.

Totodată, ea a spus că abia așteaptă următorul sezon pentru că simte că încă nu a demonstrat tot ce poate să facă.

Toni Iuruc i-a interzis Simonei Halep să facă acest lucru

În timpul căsniciei sale cu Toni Iuruc, Simona Halep a dezvăluit că i-a fost interzis să facă acest lucru.

Mai exact, jucătoarea de tenis a dezvăluit că Toni Iuruc a amenajat o cameră plină cu trofeele ei. Simona ar fi vrut să le fotografieze pentru a le arăta și fanilor ei, însă soțul său la acel moment nu a lăsat-o.

„Este gata camera cu trofee. Soţul meu s-a ocupat foarte, foarte bine de ea, este deosebită. O să încerc să postez nişte poze, dacă îmi dă voie. Are locul lui (nr. trofeul de la Transylvania Open). Orice trofeu are locul lui şi mă bucur că am fost totuşi capabilă să ajung în finală, pentru că, aşa cum cu toţii ştim, a fost un an greu şi tenisul pe care l-am arătat îmi dă încredere că, dacă muncesc în continuare, o să fiu la un nivel şi mai ridicat.”, a dezvăluit Simona Halep, în urmă cu un an, într-un interviu la prosport.ro