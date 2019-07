„Istoria are două săptămâni. Când a revenit după Roland Garros, acolo unde nu a jucat cum și-a dorit, nu știa nimeni dacă va trece un tur, două, trei. S-a antrenat foarte bine în turneu. Nu a jucat grozav la începutul anului. Venind după primele meciuri, am văzut că progresează. I-am spus și ei înainte de meciul de azi. Dacă poate să o deplaseze pe Serena, are o mare șansă. A început să folosească armele proprii. Are un talent ieșit din comun. Reverul cu două mâini în lungul liniei e ceva ce nu am văzut. Simona e o jucătoare foarte rapidă, dar încă nu se deplasează suficient de bine. Nu se pune perfect pe minge. Are abilitatea de a jucat demi-voleuri de excepție. Să fiu sincer nu mă așteptam la așa ceva, a jucat exact ce trebuia să joace,” a declarat Ion Țiriac.

Ion Țiriac anunță și care este cel mai important efect pe care victoria Simonei Halep îl va avea la nivel național:

„Într-o țară de peste 20 de milioane de locuitori este principala personalitate sportivă. Cred că asta va aduce la tenis încă 10.000 de sportivi! Vor veni cu siguranță”, a declarat Ion Țiriac pentru Eurosport.

