Ce spune senatorul PMP

„Azi, datele statistice arata ca avem peste 500.000 de someri si ne asteptam la 1 milion de someri, o cifra alarmant de mare raportata la populatia activa. La aceasta cifra se aduga si romanii veniti in tara. Marea majoritate nu se vor mai intoarce la locurile de munca prea curand. Pe aceasta cale cer autoritatilor sa ne prezinte datele exacte a celor veniti in tara in ultimele doua luni.”, spune Cătălin Lucian Iliescu.

Agricultura, cea mai importantă ramură

”Cea mai importanta ramura o reprezinta AGRICULTURA. Este primavara si se poate. Acum, solutia este infintarea in fiecare judet de CENTRE DE COLECTARE pentru PRODUCATORI. Solutia e simpla. Transformatea celor 1000 sali de sport in centre colectare produse alimentare. Asa peste noapte, la fel cum armata a ridicat spitalele de campanie. De aici se pot aproviziona marile lanturi de magazine si ceilalti comercianti. Fermierii sunt disperati ca nu au unde sa isi vanda produsele. Lantul de desfacere este undeva rupt. In ultimii ani am vazut sate depopulate, case lasate in paragina si terenuri necultivate. Acum este momentul ca statul roman sa vina cu solutii astfel incat o parte dintre somerii de azi sa se indrepte catre mediul rural. Este primavara. Se pot cultiva micile suprafete de teren ale gospodariilor. Oamenii ramasi la sate se vaita ca nu au cu cine sa mai munceasca terenurile. Toti tinerii s-au mutat la oras. Este timpul sa ne gandim foarte serios la satul romanesc. SPRIJIN FINANCIAR concret pentru tinerii care vor sa traiasca la sat si sa cultive terenuri sau sa creasca animale.”, a spus acesta.

Este nevoie de transport pentru o economie stabilă

”Transportul este vital pentru o economie stabila, fapt pentru care am propus ca in urmatoarele 3 luni dar pot fi si 9 luni, statul sa ofere TVA redus la 9% pentru transportatori si firmele de curierat.”, este de părere senatorul PMP.

Tichetele de masă în valoare de 700 lei/lună pentru HORECA

”HO-RE-CA (hoteluri, restaurante, cafenele) este domeniul cel mai afectat in aceasta perioada. Il putem relansa, decat sa ii tinem pe oameni in somaj tehnic, bani platiti, tot de statul roman. Putem acorda persoanelor defavorizate, batranilor sau celor care raman pe drumuri si care dovedesc ca nu isi pot gasi un loc de munca, TICHETE de MASA zilnice cu valore de 700 lei/luna. In acest fel, statul salveaza o parte din ramura ho-re-ca, astfel 300 lei/ luna se duc pentru aprovizionare, 200 lei catre firmerele care fac mancarea si 200 lei pentru firmele de catering. Tinem oamenii in casa si putem RELANSA o parte din economie, aducem oameni la munca iar banii pentru somaj tehnic ii folosim sprijinimd investitiile si firmele care genereaza locuri de munca.”, a declarat Cătălin Lucian Iliescu.

Domeniul construcțiilor nu trebuie oprit

”Un domeniu care nu trebuie oprit este cel al constructiilor. Primariile si institutiile care dau autorizatii si avize trebuie sa gaseasca o cale sa nu TINA in loc santierele. Acest domeniu trebuie sa aiba continuitate. Aici bancile au un rol determinant.

Aceasta criza va aduce Romania la o resetare. Cu sprijinul fiecaruia si cu ajutorul statului, se poate”, a scris senatorul PMP pe Facebook.