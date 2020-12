Licitația ar fi fost câștigată, potrivit informațiilor prezentate la acel moment, de o firmă specializată în colecatrea și valorificarea gunoiului. Mai mult se spune că aceasta ar fi primit autorizație din partea Agenției Naționale a Medicamentului cu o zi înainte de depunere cerere de ofertă. Ținând cont toate suspiciunile care au însoțit achizițiile guvernamentale în pandemie deja suna ca fiind o mare afacere, cu conotații politice. Ne așteptam să fie vorba de încă un tun dat de o firmă obscură pe bani mulți sub acoperire necesității stării de urgență.

Numai că există o mare bătălie pe piața testării anti-Covid 19, iar aici trebuie văzut exact cine are interes să blocheze utilizarea testelor rapide prin declanșarea unor scandaluri de presă. Care este miza? Testele rapide de detectare a virusului reprezintă una din controversele majore ale ultimelor zile. Apar din ce în ce mai suspiciuni legate de interesele majore care au stat la baza blocării testelor rapide în favoarea celor de tip PCR. Mare diferență între el este dată de preț: cel rapid costă de 3-4 ori mai puțin decât unul de tip PCR. Se spune că avantajul celor de tip PCR este dată de acuratețea acestora. Este posibil ca acest lucru să fie adevărat numai că testele de tip rapid sunt folosite pe scară largă în Europa, în special pentru testarea personalului medical, ca element de avertizare și nu de diagnosticare. Tocmai prețul mic le face ușor de folosit.

Dar să ne întoarcem la licitațiile noastră. Așa cum spuneam ONAC a organizat o selecție de oferet pentru achiziția de „Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2” pentru asigurarea stocurilor de urgentă medicală, respectiv truse de diagnosticare.

Potrivit caietului de sarcini, achiziția de urgență s-a făcut „ținând cont de faptul că ne confruntăm cu o situație excepțională cauzată de o transmitere comunitara extinsă, creșterea numărului de zone de tip focar prin prisma imposibilității desfășurării anchetelor epidemiologice riguroase și depășirea capacitații de spitalizare în secțiile ATI din unele județe, ajungând la un nivel maxim, în data de 26 noiembrie 2020, respectiv 1.226 pacienți internați pe secțiile ATI, deoarece capacitatea sistemului sanitar la nivel național depășește 70%, iar la nivel regional și local, punctual în anumite județe, este foarte aproape de capacitatea maxima existând intervale în care aceasta este chiar depășită, fiind necesar transferul pacienților între unitățile spitalicești ale altor județe, având în vedere că situația excepțională obligă autoritățile publice să își adapteze de urgență răspunsul la nevoile actuale ale sistemului sanitar public și să asigure de îndată suportul logistic adecvat, în regim de urgență este absolut necesară pentru a preveni un impact negativ major asupra sistemului sanitar”.

Achiziția celor 3.000.000 de teste rapide a fost adjudecată de o firmă MCM EVA SRL, despre care s-a tot spus că este nou-venită în domeniu, care în 2019 se ocupa cu deșeuri, care a primit autorizație cu doar o zi înainte de selecția de ofertă din partea ONAC. Toate alegațiile care însoțesc o campanie de presă…

Suntem una din publicațiile care susține necesitatea introducerii testelor rapide pentru detectarea virusului Covid-19, pentru testarea personalului medical, a profesorilor, a celor din industria HoReCa. Am afirmat din start acest lucru, și o vom face de fiecare dată mai ales că așa cum o să vedeți la sfârșitul materialului vorbim de interese uriașe, de sute de milioane de euro și firme cu zeci de spitale și clinici în portofoliu.

Cine a câștigat selecția de ofertă de la ONAC? Potrivit datelor oficiale: SC MCM EVA SRL. Firma are ca obiect de activitate intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. (cod CAEN 4918), deci nici pomeneală de gunoaie, o cifră de afaceri pentru 2019 de peste 3 milioane lei, profit peste 2 milioane de lei, iar în privința expertizei în domeniul vânzării echipamentelor medicale de protecție, din septembrie 2020 până la această oră are peste 220 de contracte publice care vizează achiziția de măști, dezinfectanți, echipamente de protecție. Deci nu se confirmă ideea lipsei de expertiză în domeniu, mai mult SC MCM EVA SRL devenind unic reprezentant al firmei Rapigen INC din Coreea de Sud, cea care produce și distribuie testele denumite Covid-19 Biocredit, certificate la nivelul Uniunii Europene.

Ce a deranjat?

Vorbeam despre bătălia între testele rapide și cele de tip PCR. Acuratețea celor de tip rapid este extrem de apropiată de cele de tip PCR. Caracteristici de performanță în comparație cu testele PCR : Sensibilitate clinică: 92,0%; Specificitate clinică: 98% Timp de testare scurt: între 5 și 8 min (după prelevarea probelor). Kitul nu necesită aparate de citire și poate fi operat și de o persoană fără pregătire specifică. Deci testarea se poate face extrem de rapid, iar acuratețea este extrem de ridicată.

Mai mult: potrivit datelor prezentate pe diverse siteuri de profil, o cutie cu 20 de teste rapide are un preț de 1400 de lei, adică 70 de lei pentru un test, iar unul de tip PCR este minim 400 de lei bucata. Diferență de peste 300 de lei la un test, ceea ce ne duce mai aproape de înțelegerea campaniei de blocare a distribuției de teste rapide. Haideți să facem un mic calcul: 3 milioane de teste înmulțit cu 300 de lei, egal 900 milioane lei. Adică peste 185 de milioane de euro, bani pierduți printr-o singură operațiune de marile lanțuri de spitale, clinici și acționarii care aleargă după profit.

Acum ați înțeles cui îi este frică de testele rapide? Dar mai ales câți bani pierd băieții deștepți din industria specializată în vânzarea de servicii medicale scumpe!