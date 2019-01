Televizoare 4K evoMAG - cele mai bune 5 reduceri la inceput de an 2019 (P)

A fost Black Friday 2018. A fost 1 decembrie, Craciunul si Anul Nou - toate perioade cu preturi irezistibile la electrocasnice mari si televizoare led smart ultra hd 4k https://www.evomag.ro/tv-multimedia-led-tv/ - 2000 caractere. Dar evoMAG nu se opreste, ci incepe 2019 in mare forta, cu zeci de reduceri pentru televizor smart, cu rezolutie uhd 4K.

Luna ianuarie incepe sa devina populara pentru reducerile finale de sezon. De altfel peste hotare January Sale este asteptat cu sufletul la gura in in fiecare an, de o buna bucata de timp. Prin urmare, daca v-ati gandit sa achizitionati un televizor 4K in aceasta perioada de inceput de an, iata care sunt cele mai bune oferte de la evoMAG aici .

Televizoare 4K - ce sunt?

Prima data se cuvine sa amintim inca o data, daca mai este nevoie, ce reprezinta aceste modele de televizoare 4K si cu ce se diferentiaza ele de alte variante. Rezolutia 4K sau UHD se refera la rezolutia displayului si reprezinta numarul de pixeli existenti pe orizontala (aproximativ). Cu toate ca expresiile "4K" si "UHD smart" ori "Ultra HD" se folosesc deseori ca si sinonime, adevarul este ca rezolutia 4K este un pic diferita de cea UHD - ultra high definition (vorbim de 4096 x 2160 pixeli fata de 3840 x 2160 pixeli). 4K face referire la rezolutia proiectiilor cinema, in timp ce UHD are legatura cu rezolutia tv - urilor LED.

Televizoarele 4K au preturi mai mari comparativ cu cele Full HD, dar diferenta de calitate se observa la nivel de imagine. Deja exista mai multe surse de continut 4K - cateva exemple sunt Netflix, YouTube, HBO Go si anumite jocuri. Daca sunteti in cautarea unui televizor cu o calitate exceptionala, atunci va recomandam sa investiti in televizoare 4K, chiar daca sunt mai scumpe decat cele Full HD. Daca pana de curand multe persoane erau de parere ca televizoarele 4K au preturi prohibitive, acum la inceput de an 2019, ofertele evoMAG vin sa demonteze acest mit. Din fericire tehnologia 4K devine din ce mai accesibila astfel ca tot mai multe persoane se pot bucura de o calitate a imaginii superioara standardului Full HD.

Televizoare la reduceri in 2019 de la evoMAG

1. Televizor LED NEI diagonala cm 109 (43") 43NE6000, Ultra HD 4K, CI+ = 989 lei

Conform review-urilor clientilor evoMAG, daca sunteti in cautarea unui televizor 4K la un pret cat mai avantajos, fara pretentii prea mari pe partea de specificatii tehnice, atunci acest model va poate multumi intru totul. Popularitatea brandului NEI, pretul extrem de avantajos (foarte multe persoane cauta un tv 4K cu pret pana in 1000 lei), calitatea accesibila, diagonala acceptabila de 43 inch, conectivitatea ridicata si designul modern reprezinta principalale avantaje ale modelului NEI 43NE6000. Datorita interfetei CI+ nu mai aveti nevoie de o a doua telecomanda, lucru care inlesneste utilizarea televizorului. Cele 3 HDMI-uri, doua USB-uri si slotul CI va permit sa conectati si sa partajati facil continut de pe alte dispozitive (laptop, camera foto, smartphone etc). Cele doua difuzoare de cate 8W creaza un surround placut indiferent de continutul rulat (muzica, filme, emisiuni sportive, show-uri tv live etc).

Nu este un smart 4k, dar ramane o optiune excelenta pentru cei care isi doresc un televizor 4K de calitate, la pret redus.

2. Televizor LED Samsung UE40NU7122, diagonala cm 101 (40"), Ultra HD 4K hdr, Smart TV, WiFi, CI+ = 1449 lei

O alta oferta care sparge gheata celor mai accesibile televizoare 4K (si chiar Smart TV) la inceput de 2019 este Samsung UE40NU7122. Acest model inregistreaza in momentul articolului 100% parari pozitive din partea clientilor evoMAG. Acestia apreciaza indeosebi calitatea foarte buna a imaginii, raportul excelent calitate - pret, sunetul impecabil, facilitate in programare si designul bine pus la punct. Avand in vedere ca vorbim despre un model propus de o marca ultra-prezenta pe buzele "technofililor", punctele sale forte nu ne iau prin surprindere, ci vin sa ne asigure inca o data ca merita sa avem incredere in Samsung.

Cu o diagonala de 40 inch, Samsung UE40NU7122 promite imagini precise, superbe. Datorita tehnologiei HDR, culorile si contrastul sunt puternic optimizate in fiecare cadru. Acest lucru va permite sa vizionati filme la o calitate mult mai buna si sa descoperiti detalii in fiecare scena. Prin functia PurColour, Samsung si-a dorit sa creeze o schema coloristica amanuntita si realista. In completarea acesteia, UHD Dimming pluseaza pe partea de precizie si contrast, rezultatul fiind unul extrem de natural.

40inch nu este cea mai extinsa diagonala pentru un televizor 4K modern, dar in functie de spatiul in care doriti sa-l amplasati, poate sa fie alegerea optima pentru dumneavoastra. Designul este ergonomic, contemporan, foarte ingust. Il puteti aseza pe o masuta tv sau pentru un efect dramatic, il puteti prinde direct in perete, astfel ca spatiul de sub el poate fi utilizat in alte scopuri.

Samsung a facut niste pasi importanti pe partea de software, iar acest lucru incepe sa se observe. Cu Samsung UE40NU7122 puteti descoperi pe indelete ce presupune si ce avantaje va ofera aplicatia SmartThings, SmartHub. Va conectati la internet si dintr-o data aveti acces la o biblioteca infinita de surse de divertisment.

3. Televizor LED Philips diagonala cm 165 (65") 65PUS6503/12, Ultra HD 4K hdr plus, Smart TV, WiFi, CI+ = 3000 lei

De la 40 de inch urcam direct la 65 inch, la un model inteligent propus de Philips, un alt guru pe piata celor mai bune televizoare 4K. Philips 65PUS6503/12 este alegerea potrivita daca va doriti un televizor mare, cu o calitate foarte buna si detaliata a imaginii, cu design ergonomic si functii moderne smart - rezolutie 4K, hdmi wifi, slot CI, conectivitate sporita.

Cine spune ca trebuie sa alegi ori un televizor bine construit si robust ori unul suplu si elegant? Iata ca Philips gaseste reteta ideala pentru a combina cele doua cerinte, pentru ca modelul de fata este deopotriva solid si rafinat. Acest lucru se datoreaza in mare parte suportului subtire, special gandit pentru a valorifica la maximum spatiul de sub tv. Suportul este foarte stabil si viguros pentru 25 de kg ale produsului. Pe de alta parte, puteti renunta la el pentru a-l suspenda pe un perete.

Lasand deoparte designul atractiv cu care Philips ne rasfata de fiecare data, 65PUS6503/12 bifeaza de 10 cu felicitari la capitolul calitate a imaginii (unul din cele mai importante, daca nu chiar cel mai important factor de avut in vedere la achizitia unui televizor). Rezolutia Ultra HD 4k face ca imaginea de pe ecran sa se bucure de o claritate fantastica. Cu fiecare nou cadru introdus, ochiul uman este ademenit in alta locatie, astfel ca la final experienta devine unica de fiecare data. Filme, meciuri sportive, videoclipuri pe YouTube, emisiuni live - orice fel de continut poate fi de acum vazut intr-o noua lumina. Upscalingul Ultra resolution, Pixel Precise Ultra HD, HDR Plus, Micro Dimming Pro sunt toate functii de top prezente doar pe cele mai bune televizoare 4K la inceput de an 2019. Toate aceste functii lucreaza impreuna pentru obtinerea unor obiective comune: o imagine dinamica, naturala, realista, bogata in detalii, fluida, cu o adancime uimitoare si un contrast complex. Aceasta imagine fara cusur este insotita de un sunet cu bas profund, optimizat prin DTS HD, prin cele doua boxe de cate 10W fiecare.