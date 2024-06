Nicoleta Pauliuc, senator din partea PNL și președintele Comisiei de Apărare, a luat parte la o dezbatere în Palatul Parlamentului despre drepturile pacienților din România care necesită îngrijiri medicale la domiciliu. Ea este și membru în Comisia de Sănătate.

Nicoleta Pauliuc a propus recent un pachet legislativ pentru sprijinirea pacienților oncologici. Una dintre cele mai noi inițiative, lansată în luna mai și supusă dezbaterii publice, prevede acordarea a două zile libere plătite pe an angajaților pentru efectuarea de controale preventive pentru diverse boli.

Senatorul liberal propune îmbunătățiri pentru ca pacienții să fie plasați în centrul sistemului medical și să primească tratamente personalizate în funcție de afecțiunile lor, prin:

Sistemul trebuie implementat cu atenție pentru a ajuta pacienții din zonele rurale și pentru a nu-i izola mai mult. Bătrânii nu sunt întotdeauna familiarizați cu cele mai noi tehnologii de comunicație.

De asemenea, a propus acum un an ca direcțiile de asistență socială să desemneze persoane specializate care să viziteze bătrânii și bolnavii acasă și să faciliteze consultații online cu medici de la spitalele dintr-un anumit județ, prin intermediul aplicațiilor de videoconferință precum:

Senatorul a subliniat că o astfel de inițiativă ar reprezenta o evoluție cel puțin în plan primar.

”Când s-a pus în discuţie tema telemedicinei, eu am spus că trebuie să fim foarte atenţi cum implementăm acest sistem în aşa fel încât el să ajute bolnavii din rural şi să nu-i izoleze mai tare, în condiţiile în care ştim foarte bine că bătrânii nu se descurcă întotdeauna să folosească cele mai noi tehnologii de telecomunicaţii. Eu am propus încă din urmă cu un an ca, la nivelul direcţiilor de asitenţă socială, să existe persoane special desemnate care să meargă la bătrâni şi la bolnavi acasă şi să intermedieze consultaţii online cu specialişti de la spitalele dintr-un judeţ anume. Sistemul e simplu: vine DGASPC la bătrân, îl întreabă ce afecţiuni are şi face o convorbire video pe whatsapp sau pe skype cu un medic. Măcar la nivel primar asta ar însemna o evoluţie”, continuă senatorul liberal.