Technology Day by BRINEL & HPE aduce inovații revolutionare la Cluj-Napoca (P)

Cele mai noi soluții IT, care oferă companiilor noi orizonturi ale eficienței manipulării datelor, protecției acestora, dar și noi modalități de consum ale resurselor IT, vor fi prezentate la Cluj-Napoca, în 10.10, la Technology Day. Evenimentul, dedicat oamenilor de business și specialiștilor IT din Transilvania, este oferit de BRINEL și Hewlett Packard Enterprise (HPE) și susținut de Intel®.