Deputatul liberal Florin Roman a anunțat luni că amendamentul propus de PNL, care prevede că nu vor crește taxele și impozitele în 2024, a fost adoptat. Acest amendament a fost supus analizei în cadrul dezbaterilor parlamentare privind proiectul de lege bugetară pentru anul 2024.

Florin Roman a explicat că amendamentul propus a fost extrem de important și a avut scopul de a modifica articolul 80 al legii. Acesta stabilește în mod explicit că nu crește taxele și impozitele și că nu vor exista excepții în acest sens.

„Este decizia politică PNL luată în forurile statutare. Am venit cu acest amendament susținut de ministrul Boloș și va deveni literă de lege. Stabilim taxe și impozite prin lege, tot prin lege stabilim că nu creștem aceste taxe”, a declarat liberalul.

Deputatul a menționat că această măsură vine să confirme și să întărească angajamentul PNL de a evita creșterea taxelor și impozitelor. El a menționat că există o problemă cu cei care i-au obligat să facă aceste majorări de taxe în octombrie, subliniind că acestea au fost rezultatul unor presiuni legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

El a explicat că amendamentul privind taxele și impozitele a fost introdus pentru că, din păcate, s-a constatat că „diferenţa de la vorbe la fapte e câteodată alta”.

„Nu am o problemă cu coaliţia. Eu am o problemă cu cei care ne-au obligat să facem aceste majorări de taxe, pentru că aceste majorări de taxe, care au fost şi în luna octombrie, au fost rezultatul unor jaloane din PNRR negociate de domnul Ghinea, care practic ne-a obligat la modificarea Codului fiscal. Deci acest amendament – zero taxe în 2024 – este un amendament împotriva USR, partidul care a impus taxe noi şi impozite noi prin PNRR”, a adăugat Florin Roman.