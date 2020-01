Mulți români s-au mutat în Slovacia pentru a-și deschide afaceri. Potrivit celor care s-au stabilit acolo și conduc afaceri profitabile, în Slovacia nu există birocrație iar statul îi ajută cu toate demersurile necesare. În prezent, sunt 8.000 de români stabiliți în Slovacia, care lucrează în special în construcții și IT, ori și-au deschis restaurante, firme de transport sau afaceri imobiliare. În plus, forța de muncă are un cost relativ mic.

Pe de altă parte, Slovacia a înregistrat, în ultimii ani, una dintre cele mai puternice creşteri economice dintre statele Uniunii Europene. Companii precum Volkswagen, Peugeot-Citroen, Kia Motos şi Jaguar-Land Rover și-au deschis filiale în capitala Bratislava, făcând din acest stat cel mai mare producător de automobile pe cap de locuitor din lume.

Astfel, domeniul auto reprezintă peste 40% din industria ţării şi asigură locuri de muncă pentru 250.000 de oameni.

Ce spun românii care și-au deschis afaceri în Slovacia?

Unul dintre românii care s-a stabilit în Bratislava este Rudolf Haiduc. Acesta s-a mutat în capitala Slovaciei în 1992, iar din 2005 s-a axat pe construcții. Astfel, până acum Rudolf a construit peste 150 de imobile, la 30 de kilomentri de capitala Slovaciei.

Câteva dintre condițiile pe care autoritățile Slovace le impun dezvoltatorilor imobiliari sunt amenajarea drumului până la case si dotarea zonelor, pe banii lor, cu rețele de apă și canalizare. În schimb, autorizaţiile sunt eliberate rapid, fără birocraţie.

“Aici, când ţine de acte şi de colaborare, noi putem să comunicăm online. Este şi mai ieftin şi mai repede cu instituţiile statului. Cei de la autorităţi nu au voie să ceară fel de fel de acte, dacă le găsesc pe internet sau dacă sunt emise de ei, nu are voie să te bâzâie cu adu-mi ăla, adu-mi ăla”, a precizat Rudolf Haiduc, dezvoltator imobiliar.

Rudolf Haiduc a avut până acum 150 de muncitori români. Ştefan Muha a devenit mâna lui dreaptă.

„Aci se bazează pe un anumit sistem, ca toate să meargă ok. Este o siguranţă mai mare, stabilitate. Şi dacă mergi undeva unde nu ţi-e ok cu actele, ştie să îţi zică frumos oricine că asta nu e bine, asta faci aşa şi când ai control, nu este intenţia acum fac control la tine să îţi dau amendă”, a spus Ștefan Muha.

De la vis, la afacere de succes

Florin Toma, s-a stabilit în Bratislava după mai mulţi ani lucraţi pe vase de croazieră. În prezent are deschisă o cafenea.

„A început ca un vis. Mergeam cu fi-miu pe aici, prin zonă, iar ei au foarte multe cârciumi. Cârciumi de genul, unde se serveşte bere, se uită la hochei şi nu îmi plăcea genul ăsta că era foarte zgomotos. “Bă, vreu şi eu ceva mai altfel” şi aşa mi-a venit ideea”, a spus Florin Toma, proprietar cafenea.

„Barul respectiv a trebuit să ţi-l desenezi şi există riscul ca în momentul în care te apuci să îl faci, îl termini şi te duci cu el la departamentul de igienă să îţi zică: “stai un pic, că nu ai pus chiuveta cum trebuie, frigiderul ar trebui să fie în altă parte. Aşa că efectiv ne-am dus înainte cu planul, le-am arătat totul unde este şi au spus “ok, e bine aşa cum este”. Mi se pare că a mai trebuit să adaug eu o chiuvetă sau ceva de genul, îţi oferă deschidere”, a mai spus acesta.

Autoritățile slovace sunt mai îngăduitoare

Cornelia Strava, un alt român mutat în Bratislava, a început o afacere în industria transporturilor.

„Un control la o firmă de transport este anunţat din timp, te controlează să le ai pe toate în ordine, actele să fie valabile. Dacă sunt expirate anumite certificate, nu ar veni să te inunde cu amenzi, nu ăsta e scopul. Vor să evolueze, să meargă lucrurile, firmele să crească aici, să se dezvolte. Sunt foarte multe multinaţionale, foarte mulţi oameni care lucrează aici, e benefic pentru ei”, Cornelia Strava, proprietar firmă de transport

Costurile pentru a avea propria afacere, sunt mari

„Dările sunt mari, e un TVA de 20%. Ai dările de 19%, până în 21. Plus casa de asigurări de sănătate. Din 100 de euro aici încasaţi, 56 mi-i ia statul slovac”, a precizatDusan Roskos, proprietar restaurant.

Rata şomajului în Slovacia a ajuns anul trecut la 6,2% ce reprezintă un minim istoric. Potrivit economiştilor se estimează că va scădea până la 5,7% anul acesta.

