CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate in ultimul an?

SVETLANA BULACU: E un fapt cunoscut ca poti face cariera in comunicare daca ai niste caracteristici anume, mai ales ca vorbim de un domeniu in perpetua schimbare. Si ca sa poti deservi cu success industria creativa trebuie ca tu insuti sa fii flexibil si sa ai putere de adaptare, chiar si in cele mai complexe situatii.

In ultimii ani, domeniul comunicarii a fost supus unor teste puternice, pe care era imposibil sa le anticipam. Iar in ceea ce ne priveste, la Propaganda, in situatii limita fie progresam, fie progresam, nu exista alta cale. Pentru aceasta e nevoie ca intreaga echipa sa fie pregatita sa imbratiseze schimbarea si, implicit, progresul.

Propaganda este în căutare de oameni talentați

In ultimul an mi-am dedicat o buna parte din timp in atragerea de oameni pasionati, pregatiti pentru dinamica cu totul noua a lucrurilor in domeniul comunicarii, oameni creativi, curiosi, dornici sa invete indiferent de varsta, oameni capabili sa raspunda cu pasiune provocarilor pe care le aduce aceasta industrie in permanenta transformare.

Consider ca drumul parcurs alaturi de oameni pasionati poate aduce cele mai mari satisfactii profesionale.

CAPITAL: Ce proiecte aveti pentru acest an?

SVETLANA BULACU: In 2022 a ramas prioritar demersul de digitalizare, in contextul in care ultimii doi ani ne-au dovedit ca este un aspect indispensabil pentru bunul mers al oricarui business.

Si tot prioritara ramane implicarea noastra in proiecte de responsabilitate sociala pe care le sustinem din tot sufletul si cu toata energia noastra si ne bucura când vedem că actiunile noastre au un ecou – fie doar si la nivel de putere a exemplului.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocari pe le-ati avut de-a lungul carierei si cum le-ati rezolvat?

SVETLANA BULACU: Îmi este foarte greu să nominalizez un moment exact. Dar sfatul meu este să nu uite niciodată să pună pasiune în ceea ce fac, să nu renunțe niciodată și, cum spun americanii: ”never say never”, adică să fie pregatiti pentru orice si sa imbratiseze provocarile, pentru ca in final acestea sunt cele care ne ajuta sa ne cunoastem si sa ne dezvoltam.

CAPITAL: Care este reteta succesului pentru compania din care faceti parte?

SVETLANA BULACU: Consider că cea mai important ”ingredient” este pasiunea pentru ceea ce faci. Dacă ești implicat 100% și crezi în proiectele tale, cu siguranță poți depăși orice obstacole.

Tocmai de aceea, am format de-a lungul anilor echipe sudate, cu oameni dornici nu doar să ”iși facă treaba ca să fie seful mulțumit la finalul zilei” ci deciși să persevereze, oameni entuziaști, cu viziune si curaj sa abordeze lucrurile diferit de tiparul clasic. Și cred că si clienții simt acest lucru, simt pasiunea și dedicarea noastră.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizari pe care le-ati avut in ultima perioada? (atat profesionale, dar si personale)

De la director de marketing la director executiv

SVETLANA BULACU: De mai bine de un an si jumatate ocup functia de Director Executiv al Propaganda. Este o provocare pe care am acceptat-o cu entuziasm, pentru ca vine ca o continuare fireasca a rolului meu in business. Am preluat noua pozititie intr-o perioada tulbure, in plina pandemie cand concepte precum new normal, work from home, pandemie ne-au aruncat intr-o realitate de business careia trebuia sa ii gasim rapid solutii.

The new normal m-a pus in situatia de a aborda leadership-ul din perspective cu totul noi. Ne-a scos pe toti din zona de confort si ne-am vazut nevoiti sa inovam si sa perfectionam modele de lucru interne dar si cu clientii nostri, sa gasim solutii de comunicare pentru situatii de criza fara precedent, neteoretizate in niciun manual de comunicare. A fost un efort de echipa – o echipa sudata, flexibila, cu oameni deschisi la schimbare – dar astazi ma bucur de realizarile din ultimul an.

In continuare, ma implic in proiectele de recruitment si de consolidare a echipelor agentiei cu oameni cu potential si profesionisti valorosi, amplificand cu fiecare proiect integrat, capabilitatile si resursele noastre interne.

CAPITAL: Aveti hobbyuri care ar putea fi evidentiate?

SVETLANA BULACU: Încerc să dedic timp pasiunilor mele și mi-am făcut o promisiune ca în fiecare an să calătoresc undeva nou, fiind pasionată să cunosc locuri noi. Și încerc să îmbin această pasiune cu un alt hobby de-al meu și anume muzica: atunci când aleg o destinație, încerc să găsesc în același timp și un concert pe care să-l vad.

CAPITAL: Care credeti ca este reteta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

SVETLANA BULACU: Sunt convinsă 100% că dacă nu ești pasionat de ceea ce faci și nu pui suflet în proiectele tale, nu reușești să ajungi prea departe. Este o regula general valabila, indiferent de domeniu. Sa iesi din zona ta confort, sa accepti provocarile, sa iti testezi limitele, sa nu accepti cai batatorite ci sa iti croiesti propria cale dupa propriile reguli, mi se par a fi esentiale pentru a-ti define un profil profesional si, de ce nu, uman.

Succesul e un termen vag, de fapt ar trebui sa vorbim mai mult despre procesul din spatele acestui concept, despre drumul pe care alegi sa il parcurgi, despre perseverenta si despre motorul care te tine drept pe acest drum – pasiunea.

CAPITAL: Cum v-ati caracteriza intr-o singura fraza?

SVETLANA BULACU: Sunt ambițioasă, încăpățânată și pun suflet în tot ceea ce fac, fie că este vorba despre sjob sau despre ceva pe plan personal; mă implic mereu 100%, nu imi place să fac lucrurile pe jumătate.

CAPITAL: Ne puteti indica un dicton care sa va defineasca?

SVETLANA BULACU: “Pentru a fi de neinlocuit , trebuie sa fii mereu diferit “ Coco Chanel. Mi se aplica atat mie, cat si business care trebuie sa fie viu, adaptabil si intr-o permanenta reinventare.