Surpriză uriașă! Ce politician celebru își va lansa candidatura la prezidențiale în cadrul mitingului Diaspora din 10 august

Pe lângă oamenii care vin din străinătate vor fi şi românii care de obicei protestează în Piaţa Victoriei. La acest miting va fi prezent şi Dacian Cioloş. Se pare că acesta îşi va anunţa pe 10 august candidatura sa la prezidenţialele din 2019, potrivit deputatului PSD Mircea Drăghici.

”Mitingul de pe 10 august, în opinia PSD nu este nimic altceva decât un miting al celor care vin din diaspora să ne semnaleze ceea ce dânşii doresc să ne semnaleze. Nu sunt în măsură să vă spun opinia PSD, asta am simţit eu din interiorul PSD. Dacă mă întrebaţi personal, cred că este un moment pe care unii şi-l aleg spre o lansare individuală spre preşedinţia României. (...) Din ce am simţit şi din informaţiile de la colegii PSD-işti din străinătate, sunt organizate convoaie de vehicule cu persoane motivate şi financiar pentru a ajunge la acest miting, probabil cu anumite deconturi, nu mă gândesc la altceva, deconturi financiare de deplasări, dar sunt, există astfel de deconturi. La întrebările colegilor din diaspora, răspunsul a fost că va fi o lansare de candidatură, cel mai probabil am simţit îndreptată către dl Dacian Cioloş. Va fi un fel de ”aşa nu se mai poate, dorim un guvern nou, tehnocrat, care să ne conducă ţara şi care să aibă grijă şi de diaspora”. Vor fi şi români din Bucureşti, poate şi din alte judeţe, dar ideea că cineva se bate să confişte această acţiune în ideea lansării către o candidatură la prezidenţiale, mi se pare cel puţin încă o inabilitate politică din partea unor pretendenţi la preşedinţia României” a spus deputatul PSD Mircea Drăghici, la DCNews.