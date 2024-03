Dan Bittman se gândește încă la posibilitatea de a candida la alegerile locale din acest an. El afirmă că, în prezent, nu se simte suficient de convins să intre în competiție. Solistul de la Holograf recunoaște că nu a luat încă o decizie finală în această privință.

Dan Bittman a făcut declarații pentru playtech.ro despre capacitățile sale care l-ar impune primar. El a vorbit și despre inconvenientele care încă îl fac să ezite să candideze la Primăria Sectorului 1.

„Personal, am preferat să fiu și să rămân un artist. Ceea ce am făcut în tinerețea mea, în regimul de dinainte, fac și azi. Nu mi-am schimbat brusc meseria sau pasiunile după 1990, după interese de nu știu ce fel. În primul rând, nu mă văd în pielea politicianului de rând. Nu am fost și nu voi fi cineva care să poată fi înregimentat, să ascult de șeful meu de partid sau să zic ca el și să fac ca mine. Nu, eu am spus mereu lucrurilor pe nume. Am fost și am rămas o persoană directă, care am preferat mereu adevărul, uneori poate chiar prea direct și asta poate deranja!”, a precizat Dan Bittman.