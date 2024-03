Simona Halep nu va evolua în meciul România – Ucraina, din Billie Jean King Cup. Din cauza accidentării, fostul număr unu mondial are dureri la umăr, iar acest lucru o împiedică din a juca.

Tatăl sprortivei, Stere Halep, a oferit mai multe informații.

Potrivit sursei menționate, accidentarea nu este una gravă. În schimb, sportiva vrea să evite o accidentare mai gravă la umăr. Acest lucru ar putea necesita o perioadă mai lungă şi mai grea de recuperare.

Amintim că sportiva a revenit în turneul WTA de la Miami după o pauză de 17 luni. Halep a pierdut în trei seturi meciul inaugural cu Paula Badosa, 6-1, 4-6, 3-6.

Cu privire la durerile de umăr, într-o situație similară s-a aflat și Sorana Cîrstea. Ea a fost la un pas să renunţe la tenis din cauza unei accidentări la umăr.

Cîrstea s-a operat la umăr pentru a-şi putea continua cariera, fiind un adevărat moment de cotitură pentru ea.

Chiar și așa, a fost nevoită să stea departe de circuit pentru 17 luni, pauză care a forţat-o să iasă din prima sută mondială.

În urma operației, ea a explicat că și-a schimbat serviciul, astfel încât să pună mai puține presiune pe umăr. Din fericire, lucrurile au mers bine, a relatat sportiva.

Sorana Cîrstea a spus că durerile apăreau în momentul în care făcea totul așa cum era obișnuită.

Cu privire la noua tehnică, ea spune că a avut nevoie de multe „repetări, de ritm și coordonare”. În acest context, a studiat diferite servicii de la mai mulți sportivi, printre care și Andy Roddick.

Sportiva din România este de părere că jucătorul de tenis american avea „un serviciu foarte bun”.

„Mi-am schimbat serviciul și așa am pus mai puțină presiune pe umăr, iar până acum lucrurile merg bine. Durerea apărea atunci când făceam totul cum eram obișnuită. Am încercat noul serviciu și a fost bine de la început. Numai că, desigur, e nevoie de multe repetări, de ritm și coordonare. Până acum totul a mers bine, am studiat multe servicii de acest fel. L-am privit mult timp pe Andy Roddick, el avea un serviciu foarte bun”, mărturisea Cîrstea.