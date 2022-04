SUA ar putea transfera averile rusești confiscate către Ucraina

Procurorul general Merrick Garland a declarat marți că susține eforturile de a permite ca o parte din veniturile obținute din activele confiscate de Departamentul de Justiție american de la oligarhii ruși să ajungă “direct în Ucraina”.

“Guvernul ar trebui să susțină o legislație care ar permite ca o parte din acești bani să ajungă direct în Ucraina“, a declarat Merrick Garland în fața Comisiei pentru credite a Senatului, ca răspuns la o întrebare despre modul în care departamentul gestionează veniturile obținute din activele rusești recuperate.

“Nu aceasta este circumstanța actuală în ceea ce privește fondul”, a adăugat el, citat de CNN.

La începutul acestui an, Departamentul de Justiție al SUA a lansat o unitate specială pentru a ajuta la aplicarea sancțiunilor împotriva oficialilor guvernamentali și oligarhilor ruși, vizând iahturi, avioane, proprietăți imobiliare și alte bunuri ale acestora. Unitatea, denumită KleptoCapture, include procurori și agenți federali și experți în spălare de bani, în aplicarea legislației fiscale și în investigații privind securitatea națională de la FBI, IRS, US Marshals Service și US Postal Inspection Service.

Prima captură a fost un iaht de 90 de milioane de dolari

Departamentul a declarat la începutul acestei luni că prima sa captură a fost un iaht de lux de 90 de milioane de dolari, deținut de un miliardar rus, care a fost confiscat de forțele de ordine spaniole la cererea SUA.

Merrick Garland a condamnat, de asemenea, războiul Rusiei din Ucraina în timpul mărturiei sale de marți, denunțând “atrocitățile oribile” care se văd în videoclipurile și fotografiile din această țară.

Departamentul de Justiție îi ajută pe oficialii ucraineni să colecteze și să păstreze dovezi care să ateste posibile crime de război rusești.

“Toate aceste imagini sunt pur și simplu îngrozitoare și sunt genul de lucruri pe care oricine care a crescut în secolul XX nu se aștepta să le vadă din nou în secolul XXI”, a spus el.