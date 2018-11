STUDIU. Unul din cinci români nu a fost NICIODATĂ la SPA

Piaţa de centre SPA este unul dintre cele mai dinamice sectoare şi putem remarca pe plan local un mare potenţial al acestei industrii, fiind într-o ascensiune constantă de la an la an. Concurenţa pe piaţa locală va creşte, iar diferenţa o va face modul în care centrele vor comunica pentru clienţii lor. Momentul este favorabil pentru ca liderii pieţei să-şi întărească leadershipul şi în zona de comunicare printr-o strategie 360, diferenţiată, coerentă şi creativă”, a declarat Simona Dan, Managing Partner The Public Advisors

Cercetarea a fost prezentată în cadrul celei de-a 2-a ediţii Termalia, un eveniment luxury dedicat industriei ospitalităţii şi wellness-ului din România.

Potrivit studiului, când vine vorba de criteriile de care ţin cont românii din mediul urban în alegerea unui centru SPA, preţurile sunt cel mai important factor pentru cei mai mulţi dintre aceştia, respectiv 2 din 3 respondenţi, în timp ce 59% au în vedere calitatea serviciilor, pentru 47% contează atmosfera relaxantă din cadrul centrului, iar 43% ţin cont de diversitatea serviciilor.

Recenziile online oferite de alţi clienţi sunt de asemenea un criteriu important în luarea deciziei cu privire la centrul SPA şi 9 din 10 români din mediul urban citesc review-urile înainte de a merge la un centru SPA, fiind înregistrată o creştere cu 6% faţă de anul anterior.

„Este pentru al doilea an când realizăm alături de The Public Advisors studiul prin care ne propunem să analizăm în detaliu industria SPA din România din perspectiva clienţilor. De ce am ales acest unghi? Pentru că este important să cunoşti factorii care pot influenţa evoluţia acestei pieţe. Remarcăm de la un an la altul cum tehnologia digitală devine un avantaj competitiv în industria ospitalităţii din România”, adaugă Andrei Cânda, Managing Partner iSense Solutions.

Studiul citat arată de asemenea că, dintre cei care frecventează centre SPA, 63% scriu recenzii despre acestea în mediul online, în creştere cu 4% faţă de 2017. Reţelele de socializare sunt pe primul loc când vine vorba de platformele pe care se pot oferi recenzii, fiind preferate de 65% dintre românii din mediul urban. Site-ul centrului sau al hotelului este platforma pe care o utilizează 61% dintre respondenţi pentru a scrie recenzii, în timp ce 45% recurg la site-urile de oferte precum Booking sau Trip Advisor.

Studiul a fost realizat online de către compania iSense Solutions pe un eşantion de 1.015 de respondenţi, membri ai Panelului ResearchRomania.ro. Datele sunt reprezentative pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban din România cu acces la internet, care obişnuiesc să viziteze centre SPA. Rezultatele au un grad de eroare de +/-3,5%, la un nivel de încredere de 95%.