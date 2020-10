Studiu. Europenii spun că trebuie făcut mai mult pentru mediul înconjurător

Potrivit unui studiu efectuat în 14 ţări europene de agenţia de cercetare LUCID, în asociere cu Every Can Counts, 86% dintre europeni sunt de părere că este mai important ca niciodată să avem grijă de mediul înconjurător şi să reciclăm, după COVID-19, în timp ce un procent covârşitor de 91% au spus că ar vrea să facă mai mult. Iniţiativa are scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra avantajelor reciclării dozelor din aluminiu.