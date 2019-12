Conform unei analize a platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro, pretul vacantelor in perioada sarbatorilor de iarna a crescut cu 17%. Schimbarea s-a vazut in principal la pretul cazarii dar si al serviciilor precum mesele servite si accesul la piscina si SPA. Pretul unei vacante de sarbatori pleaca de la 250 lei / noapte, cu demipensiune si o cina festiva inclusa, si ajunge pana la 750 lei pe noapte, pentru doua persoane. Durata medie a sejurului este de 3 nopti.

Valea Prahovei si statiunile balneoclimaterice sunt cele mai cerute zone din tara

In continuare romanii isi doresc sa mearga la munte de sarbatori, fie ca ne referim la Valea Prahovei sau la statiunile mai mici, cum ar fi Ranca, Voineasa sau Arieseni. In egala masura romanii isi doresc sa mearga si in statiunile balneoclimaterice, unde se pot bucura de bai cu ape termale si cu proprietati curative, in Bucovina si in Maramures. Travelminit.ro a inregistrat in acest an cu 22% mai multe rezervari de sarbatori decat in 2018 iar pretul mediu al pachetului rezervat a ajuns la 311 euro / pachet.

Turistii romani pun accentul pe experientele asociate cazarii alese

Romanii isi doresc in numar din ce in ce mai mare sa participe la obiceiurile si traditiile de sarbatori, inclusiv cele de Ignat, colindatul, cine festive de Craciun si Anu Nou, plimbari cu caruta sau sania, participarea la pregatirea cozonacilor si a altor bunatati de sarbatori.

„Turistii romani au depasit de mult nivelul in care isi doresc de la un hotel sau o pensiune doar cazare. Pachetului rezervat se adauga si servirea mese, fie in regim de pensiune completa, fie demi-pensiune, accesul la SPA si piscina, masaje de relaxare, plimbari cu calul si diferite alte activitati de sezon. Toate aceste elemente contribuie la cresterea pretului mediu al pachetului” a declarat Rigo Ferenc, co-fondator Travelminit.ro

Despre Travelminit.ro

Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucători pe piața rezervărilor hoteliere din Romania care acceptă și plata prin vouchere de vacanță. Oferta Travelminit.ro conține 3.500 de proprietăți din Romania, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeți, cabane și campinguri din toate regiunile țării. Platforma estimează 13 milioane de vizitatori pentru anul 2019 și valoarea totală a rezervărilor la finalul anului 2019 va atinge 14 milioane de euro.

