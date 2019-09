Românii beau suc de portocale fără prea multe portocale. Sau, în orice caz, cu mai puține portocale decât aceleași sucuri, vândute în evstul Europei. Este una dintre descoperirile ANPC, care spune că aproape 23% dintre produsele controlate la ultima inspecție nu sunt diferite față de cele din alte țpri ale UE.

„Am verificat în funcţie de etichetele care ne-au fost prezentate în studiul european, unde au fost analizate 128 de produse. Dintre acestea au fost găsite în România produse identice de la acelaşi producător, dar unele dintre ele veţi vedea cu cantităţi diferite, diferenţe privind compoziţia, cu absenţa unor ingrediente sau cu prezenţa altor ingrediente, diferenţe privind proporţiile anumitor ingrediente sau diferenţe privind parametri rezultaţi din declaraţiile nutriţionale. Au fost găsite 79 de produse, s-au constatat diferenţe la un număr de 18, reprezentând 22,78% din totalul produselor verificate”,arată un studiu prezentat de Paul Anghel, directorul ANPC.

Unul dintre aceste produse este sucul de portocale comercializat în rețeaua Lidl, sub brandul Freeway, care în România are 3% portocale și în Italia 20%. Celebra marcă Fanta are în România 5% portocale, iar în Franța 10%.

