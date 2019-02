Statii auto de cumparat in primavara 2019 (P)

Statii auto - tipologie

Puteti achizitiona statii auto sau CB si statii portabile, pe care le gasiti sub denumirea de walkie talkie. Cele auto ii ajuta pe soferi sa evite amenzile si situatiile neplacute, iar walkie talkie- urilor sunt ideale pentru o mai buna comunicare la distanta intre angajati sau agenti de paza. Exemple statii portabile tip walkie-talkie: Statie PMR walkie talkie COBRA AM245, Statie radio Motorola TLKR T50, PMR portabila Midland XT10 sau Midland G15 PMR C1127, rezistenta la apa si praf, cu incarcator.

Care este raza de actiune a unei statii auto si de ce este importanta?

Acest factor arata practic la ce distanta poate statia sa trimita si sa primeasca mesaje via undele radio. Statiile auto CB vin la pachet cu antene speciale, extrem de eficiente, care permit o raza de actiune considerabila. In general aceasta distanta se incadreaza intre 5 si 15 km, dar cu o antena mai performanta puteti obtine rezultate si mai bune.

Ce specificatii tehnice ar trebui sa va intereseze in mod deosebit cand cumparati o statie radio?

Cele mai importante caracteristici ale unei statii cu antena radio se refera la:

numarul canalelor. Majoritatea modelelor au 40 de canale. De exemplu: Statie radio CB President Truman ASC, Statie radio Pni CB SUPER STAR-3900, AM - FM - USB - CW - PA, Squelch automat digital (ASQ), Statie radio CB TTi TCB-550 cu squelch automat

frecventa statii cb

benzi benzi statii cb.

Statiile auto functioneaza in general pe frecvente joase pentru ca au o raza de actiune considerabila si pentru ca pe soselele dintre localitati nu exista obstacole fizice care ar putea compromite transmisiile. Prin urmare, cele mai uzuale frecvente pentru conducatorii auto de tir sunt 26 sau 27 Mhz. In schimb, statiile radio portabile, care se folosesc cu precadere in localitati, unde exista numeroase bariere de escaladat pentru undele radio, functioneaza eficient pe frecvente mai inalte (pana in 512 MHz).