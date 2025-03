Indiferent dacă vreți să conduceți camioane, autobuze sau alt tip de vehicul comercial în New York, acest ghid poate fi de ajutor, scrie Grey Journal.

Permis de conducere comercial în statul New York. Pasul 1: Stabiliți clasa permisului și aprobările

Permisele auto comerciale din New York au trei clase: Clasa A, Clasa B și Clasa C. Clasa A vă permite să operați vehicule mari și remorci. Clasa B permite vehicule unice.

Clasa C este pentru un vehicul care transportă materiale periculoase sau 16 sau mai mulți pasageri, inclusiv șoferul. Aveți nevoie de unul sau mai multe avize, și anume, pasager (P), autobuz școlar (S), cisternă (N) sau materiale periculoase (H).

Pasul 2: Îndepliniți cerințele de bază de eligibilitate

Pentru a fi eligibil pentru un CDL în New York, trebuie să aveți vârsta de 18 ani pentru a conduce în interiorul statului și 21 de ani pentru a conduce între state sau a transporta materiale periculoase.

De asemenea, trebuie să aveți un permis de conducere valabil din statul New York și un dosar de conducere curat. În plus, va trebui să dați un examen medical cu un examinator medical calificat și să obțineți un certificat MEC. Ar trebui să prezentați certificatul Departamentului Autovehiculelor din New York (DMV).

Pasul 3: Obțineți un permis de învățare comercial (CLP)

Înainte de a obține un CDL, veți avea nevoie de un permis de învățare comercială (CLP).

Pentru a obține unul, vizitați un birou pentru eliberarea permiselor și furnizați dovada identității, vârsta și rezidența, precum și certificatul examinatorului medical. Va trebui să treceți testele scrise de cunoștințe pentru CDL. CLP este valabil 180 de zile și poate fi reînnoit o singură dată. Trebuie să exersați conducerea în această perioadă sub supravegherea unui șofer profesionist cu CDL.

Pasul 4: Absolviți Entry-Level Driver Training (ELDT)

Solicitanții CDL trebuie să fi absolvit ELDT la data de 7 februarie 2022 sau după.

Diploma de absolvire, constând în instruire și pregătire la volan, trebuie luată de la un furnizor listat în Registrul Furnizorului de Formare al Administrației Federale de Siguranță a Transportatorilor de Motor (FMCSA).

Pasul 5: Finalizați testul de aptitudini

După ce ați așteptat cel puțin 14 zile de când ați obținut CLP și ați absolvit ELDT, puteți finaliza testul de aptitudini CDL la o unitate de testare DMV.

Testul are trei componente: o inspecție înainte de călătorie pentru a demonstra că înțelegeți cum să inspectați vehiculul pentru siguranță, un test de control de bază în care se cere să efectuați manevre precum mersul înapoi și parcare și un test pe drum pentru a evalua capacitatea de a conduce vehiculul în trafic intens.

Vi se va cere să susțineți testul într-un vehicul care reprezintă clasa CDL pentru care aplicați.

Pasul 6: Obțineți permisul!

După ce ați trecut testul de aptitudini, reveniți la DMV cu rezultatul testului și finalizați. Veți plăti taxa de emitere pentru CDL, iar permisul va fi eliberat.

Vor fi incluse avizele necesare, în funcție de tipul de vehicul care va fi utilizat. CDL-urile din New York sunt valabile opt ani și trebuie reînnoite înainte de a expira.