Creștere de două cifre

Potrivit sursei citate, cele două foste state sovietice de lângă granița de sud a Rusiei au înregistrat anul trecut o creștere de două cifre.

Economia Georgiei a crescut cu 10,1% în 2022, în timp ce economia Armeniei a crescut cu 12,6%, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional. În 2023, creșterea lor este programată să încetinească la aproximativ 4% și, respectiv, 5,5%, reflectând o moderare generală în regiunea Caucazului și Asia Centrală, susține agenția ONU. Cu toate acestea, analiștii spun că motoarele fundamentale de creștere „nu au dispărut” și ar putea plasa aceste țări în centrul atenției internaționale.

„Motivul pentru care nu am încetinit atât de mult este că am profitat de faptul că Rusia a fost scoasă din joc de restul lumii”, susține Mikheil Kukava, expert la think tank-ul georgian Institutul pentru Dezvoltarea Libertății.

Comerțul „intermediar” cu Rusia – Armenia, Georgia și Turcia

Liderii occidentali au tras semnalul de alarmă în acest an, avertizând că anumiți comercianți folosesc țări precum Armenia, Georgia, Kazahstan și Turcia pentru a se sustrage sancțiunilor impuse Rusiei.

În cele mai recente perspective economice, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a remarcat că astfel de țări devin așa-zișii parteneri comerciali intermediari ai Rusiei. „Exporturile din Uniunea Europeană, Regatul Unit și SUA, către Asia Centrală și Caucaz, au crescut substanțial, sugerând creșterea „comerțului intermediar”, prin care mărfurile sunt exportate în economiile din Asia Centrală și apoi vândute către Rusia”, susține BERD.

Rusia a devenit cel mai mare partener comercial al Armeniei

În acest an, Rusia a devenit al doilea partener comercial, ca mărime, al Georgiei după importuri și al treilea partener comercial ca mărime după exporturi, potrivit datelor preliminare ale Oficiului Național de Statistică al Georgiei, Geostat.

Până în 2022, importurile rusești în țară au crescut cu 79%, în timp ce exporturile către Rusia au crescut cu 7%. Între timp, Rusia a devenit și cel mai mare partener comercial al Armeniei atât în ​​ceea ce privește importurile, cât și exporturile. Kârgâzstan, Tadjikistan și Azerbaidjan, precum și alte țări din regiune, au înregistrat, de asemenea, o creștere a comerțului cu Rusia în ultimul an, arată datele FMI.

„Schimbarea tiparelor comerciale în regiune este o oportunitate, dar și un risc”, a declarat Subir Lall, directorul adjunct al FMI pentru Orientul Mijlociu și Asia Centrală.

Datele Geostat au arătat că mașinile, benzina și „alte mărfuri” au reprezentat cea mai mare parte a comerțului Georgiei pe o bază generală. Numărul de vehicule, avioane și nave exportate în Rusia a crescut de patru ori în 2022.

Este fără precedent!

„Nu-mi amintesc ca Rusia să fi fost până acum principalul partener comercial al Georgiei, atât la import, cât și la export. Unele articole au înregistrat o creștere de 1.000% sau o creștere de 500%. E suspect, nu?” a spus Kukava.

BERD estimează că un astfel de „comerț intermediar” reprezintă aproximativ 4-6% din PIB-ul Armeniei și Kârgâzstanului. La rândul său, acest lucru stimulează „industriile logistice în plină dezvoltare” ale țărilor și susține aprecierea monedelor locale.

Cu toate acestea, guvernatorul adjunct al Băncii Centrale a Armeniei, Armen Nurbekyan, a insistat că autoritățile respectă tiparele comerciale ale țării pentru a se asigura că întreprinderile nu se încalcă embargourile. Pentru Armenia, respectarea sancțiunilor este o prioritate absolută”, a declarat Nurbekyan pentru CNBC.