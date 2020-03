„Dragi români, Președintele României a anunțat că la începutul săptămânii se va decreta starea de urgență pe teritoriul întregii țări. Este o măsură pe care multe țări europene au luat-o.

Începând de aseară, o echipă de reprezentanţi ai tuturor ministerelor a lucrat non-stop pentru a transmite astăzi domnului prim-ministru spre aprobare, conform legii, nota de fundamentare ce va fi prezentată domnului preşedinte în vederea emiterii decretului. (…) Starea de urgenţă ne va permite să luăm cele mai potrivite măsuri pentru gestionarea şi prevenirea infecţiei cu noul coronavirus. Este o măsură care vine în sprijinul autorităţilor pentru a putea acţiona în sprijinul cetăţenilor.

E nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dumneavoastră, trebuie să acţionăm cu calm, responsabilitate şi grijă faţă de cei din jur. Fiecare dintre noi poate contribui la reducerea riscului de propagare a virusului şi de îmbolnăvire a altor persoane. Evitaţi deplasările care nu sunt necesare, contactul cu alte persoane, nu contribuiţi la propagarea mesajelor de panică. (…) Situaţia e sub control tocmai pentru că am luat măsuri din timp.

Cu privire la măsuri, în ședința de ieri a fost aprobat planul prin care am stabilit câteva criterii. Am făcut recomandări pentru membri echipelor de intervenție care merg la persoane aflate în izolare, astfel încât să fie protejați în momentul în care intervin. Totodată, am clarificat ce înseamnă contact apropiat cu un caz confirmat.

Așadar contactul apropiat e definit ca:

persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un infectat cu Covid-19;

persoana care a avut contact fizic direct cu un cetățean infectat cu Covid-19;

persoana care a avut contact față în față cu un caz de Covid-19, la o distanță mai mică de 2m pentru mai mult de 15 minute;

persoana care s-a aflat în aceeași încăpere cu un caz de Covid-19, timp de minim 15 minute la o distanță de 2 metri”, a declarat Marcel Vela în cadrul conferinței.

Nu în ultimul rând, ministrul a menționat că vor fi interzise toate târgurile de mașini, până la sfârșitul lunii.

Ce a declarat Klaus Iohannis sâmbătă

Președintele Klaus Iohannis a făcut sâmbătă declarații în legătură cu situația actuală din țară și cu starea de urgență.

„Noul Guvern împreună cu mine ne vom dedica toate energiile, 100%, pentru a gestiona eficient aceasta criză și evident după aceasta, pentru a guverna pentru români și pentru România.

Este foarte important ca măsurile care vor fi luate, să fie luate la timp, în așa fel încât să prindă. Am decis să decretez stare de urgență la începutul săptămânii viitoare. Această stare de urgență va face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei.

Avem nevoie de voi dragi români, ca să respectați îndrumările și indicațiile autorităților și regulile de igienă. Avem nevoie sa evitați contactele care nu sunt absolut necesare și avem nevoie să va informați corect”, a declarat Klaus Iohannis în cadrul conferinței de presă.

Starea de urgență este o măsură excepțională și se instituie în cazuri în care există riscul apariției „unor pericole grave la adresa apărării țării și siguranței naționale ori pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea urmărilor unor dezastre”.

Ce a declarat Florin Cîțu

Florin Cîțu a spus că guvernul este pregătit pentru mai multe scenarii pentru starea de urgență, iar românii trebuie să stea liniștiți pentru că pensiile, salariile și ajutoarele sociale sunt deja asigurate. „Ne-am pregătit pentru mai multe scenarii. Am asigurat finanțarea României – pensii, salarii, ajutoare sociale – totul este deja asigurat pentru că împrumutat în prima parte a anului. Și am făcut bine că am făcut acest lucru pentru că deja au început să crească dobânzile peste tot în lume. Avem un buffer record, deci din acest punct de vedere nu există probleme”, a declarat ministrul Finanțelor, conform evz.ro.

