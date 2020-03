Ludovic Orban a făcut primele dezvăluiri după ședința de Guvern maraton de ieri. A fost ceva neobișnuit, în plină stare de urgență decretată încă de luni. Executivul a stat aproximativ zece ore în ședință, de la ora 17, până la ora 3 dimineața.

Primele măsuri anunțate de premier

Aflat în izolare, la Vila Lac 1, premierul a făcut anunțuri extrem de importante pentru toată România. ” Am adoptat o HG prin care am suplimentat bugetul MS cu 42 de milioane pentru susținerea centrelor de carantină prin intermediul DSP. Am reglementat norme metodologice pentru funcționarea centrelor de carantină.

Am luat decizia de a suplimenta bugetul MAI cu 100 de milioane pentru a susține activitatea MAI și pentru a putea asigura sumele pentru achizițiile necesare pentru protejarea diferitelor sutructuri ale ministerului.

Am asigurt capital de lucru pentru UNIFARM pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achizițiilor necesare”, a anunțat premierul.

Te-ar putea interesa și: