O ceartă legată de plăcuțele de înmatriculare pare un motiv puțin probabil pentru a pune trupele în stare de alertă și pentru a intra în conflict cu partenerii internaționali, însă Serbia și Kosovo fac în prezent exact acest lucru.

Insistența Kosovo ca locuitorii de etnie sârbă să renunțe la plăcuțele de înmatriculare emise de Serbia tensionează relațiile cu principalii săi susținători internaționali, UE și Statele Unite.

Trupele de menținere a păcii ale NATO, Kfor, își sporesc patrulele în caz de incidente. Și ministrul sârb al Apărării a declarat că trupele sale sunt pregătite „să protejeze toți cetățenii Serbiei, inclusiv sârbii din Kosovo”.

Videos of Serbian Military and Gendarmery have been seen heading towards the Border with Kosovo as tensions between the two countries Threaten to Boil Over, this comes after Serbia Military Forces were placed on a Heightened State of Alert earlier today. pic.twitter.com/xW1bFaEBoC

