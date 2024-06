În fiecare an, procentul persoanelor care sunt diagnosticate ca fiind infertile crește, dar acest lucru nu este valabil doar pentru România. Infertilitatea a devenit un flagel la nivel european, iar țara noastră ține pasul cu restul națiunilor, având în vedere statisticile. Pe termen lung, este posibil să ne lovim de o nouă realitate. În care scăderea natalității va duce la un declin demografic, la îmbătrânirea populației, la un impact economic distrugător care pune o presiune enormă asupra bugetului statului și a sistemelor de asigurări sociale. Nu putem prezice viitorul, dar putem să acționăm, să schimbăm cursul spre care se îndreaptă societatea. Să prevenim și să tratăm afecțiunile ce cauzează infertilitatea, printre care și endometrioza.

În perioada 6-8 iunie 2024, a avut loc în București, cel de-al VII-lea Congres European de Endometrioză. Care a adus în România specialiști din întreaga lume. Au fost invitați 91 de speakeri din 30 de țări. Care au prezentat cele mai recente date despre această afecțiune, de la cercetarea patologiei, la noile metode de diagnostic și tratament. Peste 600 de participanți au avut parte de cursuri, sesiuni de transmisii live ale unor intervenții și sesiuni teoretice. Care au adus în prim plan cele mai noi informaţii medicale, contribuind, astfel, la o mai bună cunoaștere a patologiei.

Nume de referinţă la nivel internațional au împărtășit din experiența lor participanților, scopul fiind o mai bună înțelegere a diagnosticării și tratării bolii. „Cel de-al VII-lea Congres European de Endometrioză, desfășurat sub egida European Endometriosis League, este o oportunitate pentru România. Pentru că aduce laolaltă colegii medici din țară, specialiști în Obstetrică-Ginecologie, în întâlnirea cu experți în endometrioză, specializaţi în această patologie, recunoscuţi la nivel global. Astfel, manifestarea știinţifică aduce mult mai aproape de noi, într-un spaţiu al ideilor și cunoașterii, toate noile descoperiri în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul endometriozei”, a declarat Prof. Dr. Elvira Brătilă, în cadrul Congresului European de Endometrioză, pentru Infofinanciar.

Endometrioza este o boală greu de tratat, dar și greu de diagnosticat, deoarece nu vine cu anumite simptome specifice. Astfel, în cadrul congresului, a fost realizată o transmisie live a unei examinări ecografice, cea mai ieftină investigație ce poate aduce un diagnostic corect.

Potrivit datelor existente, aproximativ 10% din numărul femeilor de vârstă fertilă se confruntă cu endometrioza. Astfel, vorbim despre aproximativ 500.000 de femei care ar putea să aibă leziuni de endometrioza. Scăderea natalității poate avea un impact important din mai multe puncte de vedere. Vorbim chiar și de un factor social, care duce la amânarea momentului procreării. Potrivit statisticilor la nivel național, doar unul din cinci cupluri își dorește să aibă un copil cât mai curând posibil.

Problema endometriozei și impactul său la nivelul natalității sunt aspecte luate în considerare de forumurile de decizie politică. România oferă primul Program național pacientelor cu endometrioză. Cred că suntem prima țară din Europa care oferă cetățenilor un Program Național pentru pacientele cu endometrioză.

„Dacă ne uităm în restul țărilor europene, nu cred că o ţară europeană are un astfel de Program național pentru pacientele cu endometrioză. Sunt asigurările private pe care le au, care merg mai bine decât la noi în țară. Nu înseamnă că a făcut statul ceva pentru oamenii respectivi, la noi face. De asemenea, va face și pe fertilizarea in vitro. Eu zic că suntem pe drumul cel bun. Am avut sprijin de la forurile decizionale, niciodată nu ne-au închis ușa în nas. Din contră, în momentul în care au înțeles despre ce este vorba, oamenii au fost deschiși, dar trebuie să explici concret și la modul cât mai realist”, a adăugat specialistul.