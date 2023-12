Aderarea fragmentată la spațiul Schengen, un eșec total?!

Spațiul Schengen. Răzvan Nicolescu, fostul ministru al Energiei, susține ferm că declarația comună a României, Bulgariei și Austriei privind aderarea fragmentată la spațiul Schengen este „o mizerie”.

Potrivit spuselor sale, declarația comună se angajează să întărească protecția la granița terestră cu Ungaria și Bulgaria, ceea ce, în opinia sa, încalcă principiile europene ale liberei circulații, încrederii reciproce și solidarității europene. În plus, acest lucru implică costuri suplimentare, acceptate doar pentru a satisface Austria.

Nu se va pune problema eliminării granițelor terestre în 2024 decât dacă migrația scade în Austria și dacă se îndeplinesc cinci puncte suplimentare față de criteriile Schengen. În plus față de criteriile Schengen, se introduce un criteriu nefamiliar: scăderea semnificativă a migrației în Austria.

De altfel, granițele aeriene nu vor dispărea în totalitate deoarece Poliția de Frontieră va fi prezentă la check-in. Pe scurt, această înțelegere anexată deciziei a fost privită cu neîncredere.

„Cu această înțelegere atașată deciziei ne-am ciuruit”, a scris el, duminică, pe contul său de Facebook.

Opiniile românilor sunt împărțite

Postarea sa a strâns zeci de comentarii.

„Am fi acceptat absolut orice mizerie numai să bifeze Marcel și generalul gras de la PNL o “victorie” politică. Cu ocazia asta cred ca ne-am pierdut orice respect in ochii celorlalte tari. Suntem slugile UE. Aia suntem.”

„Pai are dreptate Nehammer ca nu sunt negocieri pe terestru, daca Ciolacu a semnat ca intram terestru cand scade migratia in Austria, e perfect, ne anunta Nehammer cand se intampla asta si ne invita la negocieri. Si aia cu controalele inopinate la avioanele care vin ro RO si BG nu e discriminare? Suntem toti infractori? Nu imi vine sa cred ca documentul are antetul UE.”

„Este normal și firesc ce se întâmplă… Atâta timp cât politica oficiala a statului pe acest subiect este milogeala! Tot ce s-a negociat a fost un fel de hai sa ne dați și noua ceva! … Cât de mic acolo ca să putem sa prezentam și noi ceva ca pe un mare succes în tara! (…)”

„Si cum atacam această intelegere?”

„Pare doar o chestiune de fluturat în campania electorală…”