In varsta de 52 de ani, Sorin Constantinescu activeaza in acest domeniu de aproape trei decenii. Experienta sa este vasta din postura de antreprenor, manager si lider de asociatie, informeaza Gnttips.ro. (LINK https://www.gnttips.ro/sorin-constantinescu-numit-consilier-al-guvernului-romaniei-in-domeniul-jocurilor-de-noroc/)

Ca o prima intentie anuntata dupa numirea in functia de consilier guvernamental, Sorin Constantinescu spune ca vrea sa modernizeze Loteria Romana pentru a colecta si mai multi bani la bugetul de stat.

„Sunt multe proiecte de implementat, dar pe parcurs si daca exista vointa politica, putem sa facem multe lucruri bune si sa imbunatatim ceea ce exista la ora actuala. Putem aduce mai multi bani la bugetul de stat, asa cum am spus mereu, Loteria Romana poate aduce peste 100 de milioane de euro in 9 luni”, spune Sorin Constantinescu pentru cazino365.ro dupa numirea in functie. (LINK https://cazino365.ro/stiri/sorin-constantinescu-este-noul-consilier-al-guvernului-romaniei-in-domeniul-jocurilor-de-noroc/)

Sorin Constantinescu si-a dedicat viata specializarii si imbunatatirii pietei jocurilor de noroc din Romania. El detine specializari si in combaterea spalarii banilor, a fraudelor de acest tip si in prevenirea dependentei jocurilor de noroc.

Noul consilier guvernamental mai detine o Diploma de Master „Investigarea Fraudelor”, obtinuta la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, unde a finalizat si un doctorat in Ordine Publica si Siguranta Nationala, in domeniul combaterii criminalitatii economico-financiare in jocurile de noroc.

Totodata, Constantinescu a mai fost participant si speaker la diverse cursuri si work-shop-uri din Las Vegas, Milano si Londra, pe teme precum identificarea trisorilor in cazinouri, psihologia jucatorilor si detectarea dependentei de jocuri de noroc.

Ca experienta profesionala, putem enumera functii de conducere in companii care produceau aparate de tip slot machine, dar si la Groupe Partouche Romania, Blindo International Casino si Grand Casino.

Sorin Constantinescu a infiintat, in 2007, Gaming Consulting, cea mai importanta societate a pietei de consultanta in domeniul jocurilor de noroc.

De asemenea, in 2011 a devenit directorul general al PokerFest Romania, organizatorul numarul 1 de festivaluri de poker din Europa de Est.

Intre 2012 si 2013, Constantinescu a ocupat functia de consilier al Directorului General din cadrul Companiei Nationale Loteria Romana.

Sorin Constantinescu, omul care a revolutionat piata jocurilor de noroc din Romania

O realizare majora a lui Sorin Constantinescu este, fara indoiala, contributia avuta la fondarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Noul consilier guvernamental a fost implicat direct in scrierea legii in vigoare, ce a reglementat piata jocurilor de noroc din Romania. Aceasta a devenit mult mai sigura pentru jucatori, iar la bugetul de stat s-au atras sume importante.

De asemenea, din aceeasi postura de consultant-expert, Constantinescu a luat parte la toate work-shop-urile organizate pentru modificarea legislatiei privind prevenirea si combatarea spalarii banilor.

In plus, din functia de presedinte al Asociatiei Organizatorilor de Cazino din Romania, Sorin Constantinescu a parafat protocoale de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), ONPCSB (Directia Nationala de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor), participand si la cursuri de intruire privind combaterea spalarii banilor.

Totodata, incepand cu 1997 a fost invitat permanent in calitate de expert la sedintele comitetului de autorizare a jocurilor de noroc.

Mai trebuie amintit si faptul ca in 2011 a fost rasplatit de Patriarhia Romana pentru sprijinul acordat bisericii, prin “Diploma de Onoare Sfantul Andrei – Protectorul Romaniei”.

Sorin Constantinescu a mai fost si co-autor al unor studii si articole de specialitate, publicate in diverse carti, atat in limba romana cat si in limba engleza.

