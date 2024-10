Sondajul recent realizat la comanda USR a generat controverse, stârnind critici din partea liderilor politici. Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a subliniat inconsistențele datelor prezentate și a subliniat lipsa de credibilitate a formațiunii în fața alegătorilor.

Marți, Ionuț Stroe a comentat despre sondajul realizat la comanda USR, afirmând că este „ciudat să pretinzi că ai crescut în sondaje, fără să faci nimic”.

Stroe a subliniat că nu este credibil să te lauzi cu o creștere semnificativă a susținerii când candidatul USR, Elena Lasconi, nu are experiență în politică externă și nu cunoaște detalii esențiale, cum ar fi prezența trupelor NATO în România.

Această afirmație scoate în evidență dificultățile pe care formațiunea le întâmpină în a-și prezenta un lider competent pe scena politică națională, în opinia purtătorului de cuvânt al PNL.

Stroe a caracterizat sondajul ca fiind „un sondaj pentru coafarea unui partid mic”, referindu-se la faptul că USR a obținut doar aproximativ 8% la alegerile locale și europarlamentare, având doar 30 de primari câștigați.

Ionuț Stroe a reiterat că Partidul Național Liberal rămâne principala forță capabilă să contracareze PSD.

„Rămâne cum am stabilit: singurul partid care are forţa să se bată şi să oprească PSD, care are structuri puternice, are 1146 primari, are un program, are experienţă – este Partidul Naţional Liberal”, a concluzionat Stroe.