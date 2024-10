Preferințele românilor pentru alegerile prezidențiale au rămas în mare parte neschimbate după decizia CCR de a respinge candidatura Dianei Șoșoacă. Marcel Ciolacu continuă să fie favorit, în timp ce poziția de principal contracandidat este disputată între George Simion și Nicolae Ciucă, conform celui mai recent sondaj Sociopol, realizat în exclusivitate pentru RTV.

Alegătorii care o preferau pe Diana Șoșoacă și-au dispersat preferințele către mai mulți candidați, majoritatea fiind preluate de sistem. Nemulțumiți, unii dintre susținătorii săi și-au retras sprijinul și s-au orientat către alți candidați. O parte dintre aceștia se îndreaptă spre candidații anti-PSD, precum Nicolae Ciucă și Elena Lasconi, iar o altă parte către candidați mai puțin relevanți. În ceea ce privește clasamentul, Marcel Ciolacu ocupă primul loc cu 26%, urmat de George Simion cu 19% și Nicolae Ciucă cu 17%, cei doi fiind destul de apropiați.

Următorii în preferințe sunt Elena Lasconi cu 12%, Mircea Geoană cu 10% și Cristian Diaconescu cu 9%. Restul candidaților au procente mult mai mici mici: Călin Georgescu, Terheș și Kelemen Hunor cu câte 2%, Ludovic Orban cu 1%, iar Alexandra Păcuraru cu 0%.

„Evoluția în turul 1 a lui Mircea Geoană seamănă remarcabil de bine cu cea a celuilalt mare candidat independent providențial din 2009, Sorin Oprescu. Un start fulminant, cu vârf de 25%, urmat de o cădere puternică, spectaculoasă, foarte asemănătoare cu a funicularului lui Zorba. Și cade. Și tot cade. Și se prăbușește. Hey boss, did you ever see a more splendiferous crash?”