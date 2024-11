Sondaj CURS: Marcel Ciolacu conduce detașat la alegerile prezidențiale

Un sondaj CURS pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie oferă o privire detaliată asupra preferințelor electorale ale românilor, arătând o competiție strânsă între candidați pentru a ajunge în turul doi.

Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, domină preferințele și pare să fie aproape sigur de accederea în turul al doilea, cu un scor de 28%. Însă, pentru locul secund, există o rivalitate acerbă între Nicolae Ciucă și George Simion, care au obținut fiecare câte 17% din intențiile de vot.

Clasamentul candidaților și șansele de calificare în turul doi

Conform sondajului privind alegerile prezidențiale, Ciolacu este perceput de 49% dintre participanți ca fiind candidatul cu cele mai mari șanse de a avansa în turul doi. Această percepție îl plasează într-o poziție avantajoasă, mai ales că și scorul efectiv de 28% indică o susținere considerabilă.

Nicolae Ciucă și George Simion sunt la egalitate în preferințele pentru locul doi, fiecare având câte 17%. Totuși, Ciucă este văzut cu mai multe șanse de a accede în etapa următoare, fiind cotat de 17% dintre participanți ca având potențialul de a ajunge în turul doi, față de Simion, care este preferat doar de 13%.

Alți candidați în cursa prezidențială

După Ciolacu, Ciucă și Simion, următorii în clasament sunt:

Elena Lasconi – Pe locul patru, cu un scor de 12%, Lasconi are susținere, dar se află destul de departe de a accede în turul doi.

Mircea Geoană – Cu doar 9%, fostul ministru de externe și diplomat nu pare să aibă o susținere suficientă pentru a se califica mai departe.

Kelemen Hunor – Cu 5%, scorul său este similar cu cel al lui Cristian Diaconescu, un candidat independent cunoscut pentru activitatea sa diplomatică.

Cristian Terheș – Europarlamentarul obține 4%, poziționându-se la limita relevanței în clasament.

Ludovic Orban – Candidatul PMP-Forța Dreptei este cotat cu doar 2%, departe de a avea șanse reale în competiția actuală.

Acreditările pentru sondaje la ieșirea de la urne

În contextul alegerilor prezidențiale, Biroul Electoral Central (BEC) a aprobat la începutul lunii noiembrie acreditarea a două institute suplimentare de sondare – Avangarde și The Center for International Research and Analysis (CIRA).

Acestea, alături de CURS, au permisiunea de a efectua sondaje la ieșirea de la urne, având acces în jurul secțiilor de votare, dar fără posibilitatea de a intra în interiorul acestora.

Operatorii de sondaj vor putea acționa în perimetrele permise, până la o distanță de 500 de metri de secțiile de vot, cu obligația de a nu perturba desfășurarea procesului electoral.