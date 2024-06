Primul automat de recirculare al ambalajelor de sticlă, prima imprimantă de carduri, primul composter de deșeuri alimentare, primul automat de schimb valutar… acestea sunt câteva dintre inovațiile cu care Eutron a venit în premieră pe piața din România. În lumea de business, indiferent de domeniul de activitate, întotdeauna trebuie să ai în vedere rentabilitatea activității, optimizarea proceselor. Astfel, ai nevoie de acel ajutor din exterior, care îți poate oferi soluțiile necesare pentru a-ți rezolva anumite probleme sau dificultăți. Astăzi, vreau să va prezint o afacere care vine cu un bagaj de istorie și excelență: Eutron, conform Infofinanciar .

În viața treci prin multe încercări și dificultăți până să ajungi să te bucuri de adevărata ta poveste. Dan Țone, CEO-ul și fondatorul Eutron, și-a finalizat studiile la un liceu industrial. Ulterior, în 1982, a absolvit Facultatea de Electrotehnică, parte a Institutului Politehnic București. Acesta și-a început drumul în carieră la FEPER, fabrica de echipamente periferice. Loc în care a trecut prin toate pozițiile, de la proiectare, la producție și management. La momentul Revoluției din 1989, acesta ocupa funcția de director adjunct al acestei societăți, fiind responsabil cu partea de producție și proiectare. Dan Țone avea planuri mari. Dorea să se folosească de resursele avute pentru a crea societăți mixte.

Uneori, lucrurile se întâmplă cu un motiv, iar viața are alte planuri pentru tine. După ce a părăsit FEPER, Dan Țone a avut parte de o nouă oportunitatea din partea unui partener din Italia. „Unul din partenerii cu care, la momentul în care eram director adjunct în FEPER, pornisem discuții pentru realizarea societății mixte, m-a sunat și m-a întrebat dacă nu vreau să preiau eu această societate. Ajunsese, într-un final, la o înțelegere cu managementul și am zis da. Așa a apărut prima societate publică de case de marcat electronice din România” a povestit acesta.

La nivelul conducerii acestei prime societăți existau diferite neînțelegeri. Astfel, alături de partenerul italian, Dan Țone a simțit nevoia de a avea un back-up. Astfel, în iunie 1993, a apărut Eutron Invest România. Ulterior, lucrurile s-au desfășurat firesc. La început, noul business și-a axat activitatea pe industria bancară și de retail.

O perioadă de timp, antreprenorul a administrat împreună cu partenerul italian cele două societăți. Dar, din anul 2000, Dan Țone a rămas singur la conducerea Eutron.

De-a lungul anilor, Eutron a fost permanent preocupat să dezvolte soluții pentru anumite industrii, în așa fel încât clienții săi să-și rentabilizeze activitatea, să-și optimizeze procesele și să-și rezolve problemele de business. Anul 2009 a dus la o extindere a domeniilor de desfășurare a activității, având în vedere anumite obstacole întâmpinate.

„Anul 2009 nu a fost cel mai simplu din istoria Eutron. Compania avea cam 63 % din cifra de afaceri din contractele cu băncile comerciale. În criză financiară, băncile au stopat complet dezvoltarea și anul următor am mai rămas cu 21-22 % cifră de afaceri. În acel moment, am venit cu bani de acasă pentru a ține societatea. Atunci am decis că industria bancară, totuși, nu este un client safe. Ne-am îndreptat focusul primordial către zona de retail, în special food. Apoi, am început să ne deschidem și către zona de sănătate, care în final s-a și dovedit, la următorul eveniment major în istoria omenirii și anume pandemia, o decizie bună” a explicat CEO-ul companiei.