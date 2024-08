Medicul legist Cristian Papărău a explicat că detectarea prezenței unei substanțe în organism nu este suficientă pentru a concluziona că persoana respectivă este sub influență.

El a subliniat că termenul „sub influență” este învechit și că, în prezent, este esențial să se determine dacă concentrația unei substanțe poate afecta capacitatea de a conduce.

Pe lângă acest lucru trebuie să ai la dispoziție și un examen clinic, care se face în cadrul unei instituții medico-legale sau în cadrul unei instituții medicale. Contează foarte mult și acel examen clinic, care are foarte mulți itemi”, a explicat medicul legist Cristian Paparău.

„Nu este suficient să detectezi prezența unei substanțe în organismul unei persoane pentru a afirma că este sub influență, iar termenul de „sub influență” este destul de depășit. Acum trebuie să vedem dacă o concentrație dintr-o anumită substanță este capabilă să afecteze capacitatea de a conduce a unei persoane.

Medicul legist a atras atenția că, din cauza legislației actuale, există sute de mii de persoane care au renunțat la tratamente esențiale pentru prelungirea vieții lor.

El a explicat că evaluarea capacității de a conduce implică, pe lângă examenul neurologic de bază, și analiza reflexelor și a altor aspecte legate de reacțiile persoanei.

Conform legislației actuale, multe persoane au fost nevoite să abandoneze tratamentele din teama de a-și pierde permisul, locul de muncă sau de a ajunge în situații penale.

„În primul rând, este un examen neurologic la bază. Pe lângă asta capacitatea persoanei de a reacționa, reflexele ei și așa mai departe și în cadrul expertizei medico-legale pentru stabilirea capacității de a conduce, într-o astfel de speță, se pot lua în considerare mult mai multe elemente, documente medicale care atestă o stare de boală. Poate omul are o problemă neurologică, care nu-l face neapărat incompatibil cu cu șofatul, dar care poate interfera cu acest examen și să cazi într-o capcană, să spui că omul se află sub influența unei substanțe și de aceea are acele manifestări.

Există și astfel de situații. În momentul de față, pe actuala legislație sunt sute de mii de persoane care au renunțat la un tratament care probabil le prelungește viața sau îi ține în viață, de frica de a nu rămâne fără permis sau, mai grav, să rămână fără job sau să ajungă în sfera penalului”, a mai spus medicul.