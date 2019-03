Șocant! Laura Codruța Kovesi a fost AMENINȚATĂ: ” E foarte grav ce se întâmplă acum în justiție.”

"A fost influenţa tatălui. Mi se părea că face un lucru important. La şcoală profesorii mereu mă întrebau dacă sunt sora lui Sergiu, mă ajuta mereu la matematică şi fizică, dar am simţi că nu acesta este drumul meu. Apoi, a venit Revoluţia şi am decis să dau la Drept. Tatăl meu a încercat să mă influenţeze să devin notar. Am fost în practică şi am simţit ce era şi ce nu de mine. În anul 3 am decis să devin procuror", a povestit Kovesi.

De asemenea, Laura Codruţa Kovesi a povesit despre audierea din comisia LIBE a Parlamentului European. Ea a dezvăluit când a avut cele mai mari emoţii şi ce a impresionat-o cel mai mult.

Cele mai mari emoţii le-a avut înainte de a a intra la audieri: „Știam că sunt multe aşteptări, şi eu aveam mari aşteptări de la mine”, a spus ea.

„Am început prezentarea şi apoi intri pe modulul luptă, te concentrezi pe ce ai de făcut. Aşteptam momentul de întrebări şi răspunsuri, pentru că mă exprim mai uşor când vorbesc decât atunci când citesc. Mă aşteptam să fie şi întrebări neplăcute, şi atitudini mai puţin prietenoase sau mai prietenoase”, a explicat Kovesi.

Ea a spus că cel mai emoţionant moment a fost atunci când cei doi contracandidaţi ai ei, francezul Jean-François Bohnert şi germanul Andreas Ritter, au îmbrăţişat-o şi i-au urat succes, înainte de audieri.

„E normalitatea, ne concuram pe nişte principii, şi eu le-am urat succes”, a spus Kovesi.

Totodată, Kovesi susţine că a fost ameninţată înainte de audierea pentru funcţia de procuror şef european. Mai exact, ea susţine că a primit o scrisoare la hotelul unde a fost cazată la Bruxelles, dar nu s-a speriat deoarece este păzită de SPP.

„Este cunoscut cazul Black Cube. Chiar a fost ceva ciudat înainte de audierea de la Bruxelles la hotel unde am stat. Am primit o scrisoare. Cred că este cunoscut că primesc pază de la SPP. Nu aş avea motive să mă tem. Am fost încurajată de procurori şi judecători şi mai ales de la cunoscuţi. E foarte grav ce se întâmplă acum în justiţie. Pentru că sunt date legi care încalcă recomandarile Greco şi riscurile sunt mari, iar magistratii trag un semnal de alarmă. Ieri am purtat banderolă albă, ceea ce voi face in continuare”, a declarat Laura Codruţa Kovesi la Europa FM.