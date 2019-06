Florin Călinescu, juratul de la “Românii au talent,” a fost diagnosticat cu o boală fatală, carcinom bazocelulur, mai exact cancer de piele. Din fericire, actorul a reușit să treacă și peste acest obstacol și a povestit cum a reușit să învingă boala.

“Acum vreo câţiva ani am găsit o chestie ciudată la nas, m-am prezentat la doctor şi era o formă uşoară din zona oncologică. Poţi să fii Ioana d’Arc şi Hercule la un loc şi tot ţi se înmoaie puţin genunchii. Nu cred că este cineva de pe planeta asta care să zică: Ce am?! Cancer?! Mişto! Să desfacem şampania! (…) Nu mai treci prin teroarea aşteptării, 2-3 săptămâni, aşa afli pe loc rezultatele biopsiilor şi aşa poţi să afli pe loc şi că e bine. Asta, psihic, te scuteşte de un chin şi de un calvar. E o poveste care nu te omoară, dar netratată îţi mănâncă tot ţesutul. N-am o problemă… până la oncologic! Acolo intri într-un malaxor al destinului pe care nu-l doresc nimănui. (…) Acum sunt bine, dar vreun an de zile nu cred că ar fi fost plăcut să mă vadă cineva. În primul rând, timp de trei luni am avut nasul triplu, ziceai că m-am bătut cu Mayweather“, a spus Florin Călinescu, potrivit adevărul.ro.

Florin Călinescu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și prezentatori TV din România. Dacă din punct de vedere profesional, nu are motive să se plângă, pe plan personal a primit, de-a lungul timpului, numeroase lovituri.

Cu ani în urmă, s-a căsătorit cu Ana Maria cu care a avut o fetiță. Micuța s-a stins, însă, la doar cinci luni după ce a venit pe lume. Ulterior, cuplul a devenit părinții a doi băieți, Luca și Petru. O bună perioadă au trăit fericiți. Până în 1996, când Ana Maria a fost diagnosticată cu cancer esofagian. După o lungă suferință, femeia s-a stins în 2005. Rămas cu doi copii minori, actorul a dormit câteva zile într-o mașină parcată pe o alee de lângă cimitirul unde și-a îngropat soția.

